Chile instala gigantescos tetrápodos de 16 toneladas en la frontera con Perú para frenar el contrabando y el tráfico de migrantes

Chile instala tetrápodos de 16 toneladas en la frontera con Perú para bloquear el paso de vehículos vinculados al contrabando, el narcotráfico y el traslado clandestino de migrantes. Las estructuras, visibles desde el lado peruano a unos 500 metros de distancia, forman parte del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el presidente José Antonio Kast y se ubican entre los hitos 9 y 10, y entre los hitos 11 y 12, en la región de Arica y Parinacota.
Los tetrápodos son estructuras de hormigón armado de casi 2,9 metros de altura y 3,4 metros de ancho, con un peso cercano a las 16 toneladas. Originalmente diseñadas para obras costeras como rompeolas, su adaptación como barrera terrestre responde a una lógica práctica: su peso y volumen las hacen prácticamente imposibles de mover sin maquinaria pesada. Las unidades instaladas en Arica fueron donadas por el Puerto de Arica, con un valor comercial de alrededor de 100 UF por unidad, según informó Emol.
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Desde el lado peruano, donde la Policía Nacional del Perú mantiene un campamento de vigilancia frente a las estructuras, se pueden observar entre cinco y seis tetrápodos en cada punto de instalación. El acceso de periodistas a la zona está restringido por el estado de emergencia vigente en la frontera, lo que impide aproximarse a menos de 500 metros de las barreras.
El delegado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto, explicó a El Mercurio que el objetivo principal de estas estructuras “es impedir el tránsito vehicular no habilitado a través de pasos irregulares”, con especial atención al horario nocturno, cuando contrabandistas, narcotraficantes y redes de coyotes aprovechan la oscuridad para evadir los controles formales de ambos países.
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El 7 de junio de 2026, Kast visitó el Complejo Fronterizo de Chacalluta y anunció la instalación de los tetrápodos, en una jornada en la que también firmó dos proyectos de ley en materia migratoria. El primero propone ampliar de 5 a 60 días el plazo de retención de migrantes irregulares con orden de expulsión, prorrogable hasta 180 días con revisión judicial. El segundo busca tipificar como delito el traslado de migrantes en situación irregular dentro del territorio chileno, cerrando un vacío legal que, según el gobierno, las redes del crimen organizado han aprovechado.
La zanja y los tetrápodos, dos frentes del mismo plan
Los tetrápodos se suman a la zanja de seguridad que el gobierno chileno construye a lo largo de la frontera norte. A mediados de junio de 2026, esa obra alcanzaba cerca de 30 kilómetros en su primera etapa, con proyección de llegar a 500 kilómetros entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta antes de que termine el año. El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, precisó que solo en Arica se superaron los 10 kilómetros de intervención en pasos no habilitados, con trabajo conjunto del Ejército de Chile y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
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El gobierno no descarta extender el uso de tetrápodos a otras regiones del norte del país, como Tarapacá y Antofagasta en función de los resultados que arroje el plan en su etapa inicial.
Reforma legal para endurecer el control migratorio
Las dos iniciativas legislativas anunciadas por Kast en Chacalluta apuntan a reforzar el marco legal del control fronterizo. La reforma constitucional que amplía la retención de migrantes modifica el artículo 19 N°7 de la Constitución chilena y establece que “la ley deberá fijar un plazo de detención de entre cinco y sesenta días corridos, renovable hasta por dos períodos adicionales de sesenta días cada uno”, según la minuta gubernamental. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aclaró que la medida “no constituye una sanción penal, sino una medida administrativa orientada exclusivamente a asegurar el cumplimiento de una orden de expulsión”.
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La presidenta del Senado, Paulina Núñez, respaldó los anuncios y comprometió una tramitación legislativa expedita, al señalar que “la responsabilidad del Congreso será abordar estas iniciativas con celeridad”, en declaraciones recogidas por Radio Universidad de Chile.
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