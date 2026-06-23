La presencia de una mujer en un puesto históricamente masculino marca un giro en la industria energética peruana

La imagen muestra las siluetas de una mujer y un hombre caminando sobre una cinta roja ondulada, simbolizando la desigualdad de oportunidades y los desafíos que enfrentan ambos géneros en el entorno profesional. La composición visual destaca la brecha de género y la necesidad de avanzar hacia la equidad en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las cuatro de la mañana, Judith Torres inicia una rutina que desafía los estereotipos en la industria energética peruana. Desde la Central Térmica Santo Domingo de los Olleros, operada por Celepsa, su labor como Mantenedor Mecánico integra tareas de oficina y supervisión en campo, así como la responsabilidad de garantizar la continuidad de equipos críticos para la generación de energía. La presencia de una mujer en un puesto históricamente masculino marca un cambio en la dinámica del sector y representa un ejemplo de diversidad profesional en el país.

La jornada de Torres comienza cuando gran parte de Lima aún permanece en silencio. Celepsa se ha convertido en su segundo hogar, primero como practicante y, desde 2023, en un puesto clave dentro del área de Mantenimiento. “Cuando escuchan el puesto de mantenedor mecánico suelen imaginar a un hombre alto y fuerte. No necesariamente se imaginan a alguien como yo”, dice Judith Torres, desafiando las percepciones tradicionales del sector. Su día abarca el análisis de información técnica, la atención a fallas de equipos y la coordinación de mantenimientos preventivos, además de la intervención directa en planta.

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Personal técnico cualificado realiza tareas de supervisión y mantenimiento en una nave de trenes, con una pantalla mostrando imágenes del Tren Maya en operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés de Torres por la ingeniería surgió en su etapa preuniversitaria, motivada por su afinidad con la física y el deseo de resolver problemas complejos. Aunque su intención inicial era estudiar Ingeniería Civil, una serie de intentos sin éxito la llevó a explorar nuevas alternativas. Atendiendo el consejo de su hermana, eligió Ingeniería Mecánica de Fluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ingresó entre los primeros puestos. “Hoy me doy cuenta de que gracias a que no ingresé a la carrera que buscaba terminé encontrando una profesión que realmente me gusta”, recuerda.

La integración de la diversidad en la operación

Al terminar la carrera, la prioridad de Judith Torres fue ingresar al mercado laboral. Durante su búsqueda de oportunidades, una convocatoria de prácticas en una central termoeléctrica de Celepsa marcó el inicio de una etapa clave en su desarrollo profesional. Desde el primer día, tuvo acceso a los procesos de la planta y aprendió de manera directa sobre el funcionamiento de los sistemas energéticos. Posteriormente, se integró al área de Mantenimiento, donde enfrentó uno de los mayores retos de su trayectoria: ser la única mujer en un equipo compuesto mayoritariamente por hombres.

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Activistas promueven la igualdad de salario entre hombres y mujeres- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Torres reconoce haber recibido respaldo dentro de la organización, también identifica situaciones en las que la sorpresa ante su liderazgo técnico revela la persistencia de estereotipos de género. “Más que demostrarles algo a los demás, siento que debo demostrarme a mí misma de lo que soy capaz”, afirma. Estas experiencias no resultan ajenas a su vida estudiantil, donde al destacar en cursos de matemáticas o física, enfrentó dudas sobre sus capacidades. Este tipo de vivencias consolidó una de sus herramientas principales: la autoconfianza.

La ingeniera sostiene que el valor de los equipos reside en la complementariedad de sus integrantes. Según su visión, la diversidad de género aporta distintas perspectivas y enriquece la toma de decisiones, lo que impacta positivamente en los resultados operativos de la planta.

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Vocaciones femeninas en ingeniería y el impulso a nuevas generaciones

La trayectoria de Judith Torres le ha permitido reflexionar sobre los retos que enfrentan muchas mujeres al considerar carreras en ingeniería. A pesar de los avances, observa que persisten estereotipos que pueden desalentar a jóvenes interesadas en ingresar a este campo. Resalta la importancia de visibilizar historias que muestren el potencial de las mujeres en el sector energético y técnico. “Las mujeres también podemos ejercer puestos en ingeniería, aportar con nuestros conocimientos y desarrollarnos profesionalmente en este sector energético. Si pudiera darle un consejo a una joven que está pensando en estudiar alguna carrera técnica, le diría que confíe en sus capacidades y no permita que los prejuicios definan sus decisiones”, señala Torres.

Activistas promueven la igualdad de salario entre hombres y mujeres- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Judith Torres cobra especial relevancia en el contexto del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, una fecha que busca fomentar la participación femenina en carreras técnicas y derribar barreras históricas. Desde Celepsa, iniciativas como “Mujeres a la Luz” promueven la presencia de mujeres en roles operativos y de liderazgo, impulsando la inclusión en la industria energética peruana.

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Cada madrugada, el recorrido de Torres hacia la central eléctrica simboliza el avance de una generación de profesionales que redefine los límites tradicionales del sector. En su experiencia, la integración de distintas miradas fortalece los equipos y convierte la inclusión en una realidad con impacto directo en los resultados operativos y en la cultura organizacional.