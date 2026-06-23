EsSalud PADOMI Niños: programa domiciliario atiende a niños con dificultades de movilidad en Lima y Callao

Una profesional de la salud de EsSalud asiste a una niña recostada en un sofá mientras le limpia el brazo en una atención médica domiciliaria. (EsSalud)

El Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) Niños de EsSalud se consolida como un servicio clave para acercar la atención médica a menores con limitaciones de movilidad, registrando más de 23 mil atenciones domiciliarias entre enero y mayo de 2026 en Lima Metropolitana y el Callao.

El programa está dirigido a niños y adolescentes menores de 18 años que presentan condiciones físicas y/o cognitivas que dificultan su traslado a un establecimiento de salud, permitiéndoles recibir atención integral directamente en sus hogares.

Gracias a este modelo, más de 1,040 menores afiliados han sido beneficiados con seguimiento médico continuo, atención oportuna ante emergencias y continuidad en sus tratamientos, sin necesidad de desplazamientos.

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¿Qué servicios presta el Padomi EsSalud?

El servicio de PADOMI Niños cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por pediatras, médicos de familia y especialistas en medicina física y rehabilitación, además de profesionales de enfermería, psicología, nutrición, terapia física, terapia de lenguaje y odontología.

El Dr. Milward Ubillús Trujillo, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, destacó que este enfoque permite una atención personalizada según las necesidades de cada paciente.

Médico de EsSalud atiende en su casa a paciente de Padomi Niños (Noticias EsSalud)

“Contamos con un equipo integral que permite atender de manera personalizada las necesidades de cada paciente, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y brindando soporte permanente a sus familias”, señaló.

Asimismo, precisó que este modelo de atención contribuye a reducir hospitalizaciones, evita traslados complejos y fortalece la continuidad del cuidado médico, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas o condiciones que limitan significativamente su movilidad.

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¿Cómo acceder a Padomi Niños?

Actualmente, PADOMI Niños atiende exclusivamente a asegurados de EsSalud en Lima Metropolitana y el Callao, consolidándose como una alternativa que acerca los servicios de salud a los hogares y promueve una atención más humana e integral.

Las familias interesadas en acceder al programa pueden solicitar información mediante WhatsApp (solo mensajes) a los números 976 082 539 y 976 030 762.

Entre los requisitos para la afiliación se encuentran: ser menor de 18 años, estar adscrito a un establecimiento de EsSalud en Lima Metropolitana o el Callao, y presentar una limitación física y/o mental que dificulte el traslado a un centro de salud.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder a Padomi en 2026?

Este programa está dirigido a asegurados que, por su condición de salud, no pueden desplazarse con facilidad a un establecimiento médico. En el caso de PADOMI Niños, el servicio se enfoca en menores que requieren atención especializada en casa.

De acuerdo con la información vigente del programa, los requisitos para acceder en 2026 son los siguientes:

Requisitos principales

Ser asegurado de EsSalud y estar adscrito a un establecimiento de salud de Lima Metropolitana o el Callao.

Tener menos de 18 años (en el caso de PADOMI Niños).

Presentar una condición de dependencia, discapacidad o limitación física y/o mental que dificulte significativamente el traslado a un centro de salud.

Contar con una evaluación médica que confirme la condición del paciente.

Disponer de un cuidador permanente responsable del menor.

Condición de ingreso

El ingreso al programa no es automático. La familia debe pasar por una evaluación médica previa, donde se determina si el menor cumple con los criterios clínicos para recibir atención domiciliaria.

En todos los casos, la atención está orientada a pacientes con necesidades de seguimiento continuo, enfermedades crónicas o condiciones que requieren cuidados especializados en casa.

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