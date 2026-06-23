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Pluz programa cortes de luz este 24 de junio en Lima: revisa distritos y zonas afectadas

Las interrupciones forman parte de trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución eléctrica para mejorar la continuidad del servicio

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Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur.
Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur. (Crédito: Andina)

La empresa Pluz ejecutará este miércoles 24 de junio una nueva jornada de cortes de luz programados en distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Las interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución, orientados a mejorar la estabilidad del servicio y reducir el riesgo de fallas en el suministro.

De acuerdo con el cronograma oficial, los cortes se desarrollarán en horarios diferenciados y alcanzarán zonas de Independencia, Ancón, San Juan de Lurigancho, Callao y Los Olivos, además de otros sectores de la capital.

Zonas y horarios de los cortes de luz del 24 de junio

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA
Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

Independencia — 00:00 a 6:00 a.m.

En Independencia, la interrupción del servicio eléctrico se registrará en la urbanización Panamericana Norte, específicamente en el sector de la avenida El Pacífico, en el distrito de Ancón.

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Ancón — 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

En Ancón, el corte afectará el Parque Industrial de Ancón, en las manzanas M, N, O, Q, R, S, S1 y U, además de la avenida Industrias Unidas, manzana M.

También se verán afectados sectores de la Agrupación Familiar Hijos de Ancón, en la avenida Primavera, manzanas C, D, G, J y L.

San Juan de Lurigancho — 9:30 a.m. a 4:30 p.m.

En San Juan de Lurigancho, la suspensión alcanzará la A.H. Nueva Vida, en las manzanas G, H e I, así como la Agrupación Familiar Las Lomas de Nueva Vida, en las manzanas A, B, C, D, E, F y G.

Asimismo, se verán afectados la A.H. 1° de Setiembre (manzanas A, B, C, D, E y F), el Proyecto Integral Los Ángeles – sector César Vallejo (manzanas A, B, C, D, E, F y G) y la Agrupación Familiar AMP César Vallejo II etapa (manzanas I, J, K, L, M, N, O y P).

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En otro punto del distrito, el corte también alcanzará la Asociación de Compradores de Campoy, en la calle 15 cruce con calle 21 (loza deportiva), así como las calles 15, 21 y 23, incluyendo manzanas LL, Q, Z, P y P1.

Callao — 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

En el Callao, la interrupción del servicio afectará el jirón Atahualpa, cuadra 6, además de la avenida Guardia Chalaca, cuadras 7, 8 y 9. También se incluyen la calle Tercera, cuadra 2, y la calle García Calderón, cuadra 6.

Los Olivos — 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

En Los Olivos, el corte de luz comprenderá la avenida Riva Agüero, cuadra 15, y diversos jirones como La Confraternidad, La Amistad, La Prudencia, La Honradez, La Pureza, La Laboriosidad, El Patriotismo y La Dignidad, en distintas cuadras.

También se verán afectados sectores de la urbanización Pro, en las manzanas BBB5, K5, L5, M5, N5, O5, U5 y UU5, además del pasaje Fineza, cuadra 1.

¿Por qué se realizan estos cortes?

Pluz informó que estas interrupciones programadas responden a trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica. Estas labores buscan garantizar un servicio más seguro, estable y eficiente para los usuarios.

Recomendaciones a los usuarios

  • Desconectar equipos eléctricos sensibles antes del corte.
  • Evitar abrir refrigeradoras de manera constante durante la interrupción.
  • Usar linternas en lugar de velas para reducir riesgos.
  • Preparar un kit básico con agua, alimentos y baterías.
  • Verificar si hay personas dependientes de equipos médicos eléctricos en el hogar.

La empresa recordó que cualquier modificación en el cronograma será comunicada a través de sus canales oficiales.

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