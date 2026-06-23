Pluz programa cortes de luz este 24 de junio en Lima: revisa distritos y zonas afectadas

La empresa Pluz ejecutará este miércoles 24 de junio una nueva jornada de cortes de luz programados en distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Las interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución, orientados a mejorar la estabilidad del servicio y reducir el riesgo de fallas en el suministro.
De acuerdo con el cronograma oficial, los cortes se desarrollarán en horarios diferenciados y alcanzarán zonas de Independencia, Ancón, San Juan de Lurigancho, Callao y Los Olivos, además de otros sectores de la capital.
Zonas y horarios de los cortes de luz del 24 de junio
Independencia — 00:00 a 6:00 a.m.
En Independencia, la interrupción del servicio eléctrico se registrará en la urbanización Panamericana Norte, específicamente en el sector de la avenida El Pacífico, en el distrito de Ancón.
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Ancón — 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
En Ancón, el corte afectará el Parque Industrial de Ancón, en las manzanas M, N, O, Q, R, S, S1 y U, además de la avenida Industrias Unidas, manzana M.
También se verán afectados sectores de la Agrupación Familiar Hijos de Ancón, en la avenida Primavera, manzanas C, D, G, J y L.
San Juan de Lurigancho — 9:30 a.m. a 4:30 p.m.
En San Juan de Lurigancho, la suspensión alcanzará la A.H. Nueva Vida, en las manzanas G, H e I, así como la Agrupación Familiar Las Lomas de Nueva Vida, en las manzanas A, B, C, D, E, F y G.
Asimismo, se verán afectados la A.H. 1° de Setiembre (manzanas A, B, C, D, E y F), el Proyecto Integral Los Ángeles – sector César Vallejo (manzanas A, B, C, D, E, F y G) y la Agrupación Familiar AMP César Vallejo II etapa (manzanas I, J, K, L, M, N, O y P).
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En otro punto del distrito, el corte también alcanzará la Asociación de Compradores de Campoy, en la calle 15 cruce con calle 21 (loza deportiva), así como las calles 15, 21 y 23, incluyendo manzanas LL, Q, Z, P y P1.
Callao — 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
En el Callao, la interrupción del servicio afectará el jirón Atahualpa, cuadra 6, además de la avenida Guardia Chalaca, cuadras 7, 8 y 9. También se incluyen la calle Tercera, cuadra 2, y la calle García Calderón, cuadra 6.
Los Olivos — 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
En Los Olivos, el corte de luz comprenderá la avenida Riva Agüero, cuadra 15, y diversos jirones como La Confraternidad, La Amistad, La Prudencia, La Honradez, La Pureza, La Laboriosidad, El Patriotismo y La Dignidad, en distintas cuadras.
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También se verán afectados sectores de la urbanización Pro, en las manzanas BBB5, K5, L5, M5, N5, O5, U5 y UU5, además del pasaje Fineza, cuadra 1.
¿Por qué se realizan estos cortes?
Pluz informó que estas interrupciones programadas responden a trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica. Estas labores buscan garantizar un servicio más seguro, estable y eficiente para los usuarios.
Recomendaciones a los usuarios
- Desconectar equipos eléctricos sensibles antes del corte.
- Evitar abrir refrigeradoras de manera constante durante la interrupción.
- Usar linternas en lugar de velas para reducir riesgos.
- Preparar un kit básico con agua, alimentos y baterías.
- Verificar si hay personas dependientes de equipos médicos eléctricos en el hogar.
La empresa recordó que cualquier modificación en el cronograma será comunicada a través de sus canales oficiales.
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