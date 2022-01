Defensor del Pueblo: “El presidente (Castillo) comprende que dar entrevistas es algo así como hacer un favor”

El titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, aprovechó una reciente entrevista a Perú21 para mostrar su incomodidad frente a ciertas actitudes adoptadas por el presidente Pedro Castillo. Este cuestionó el accionar del mandatario ante las investigaciones promovidas desde la Fiscalía y su relación con los medios de comunicación.

“El presidente le debe una explicación urgente al país en este momento, no solamente por el tema de los ascensos (militares), sino también por las reuniones que se han dado en Palacio con un proveedor, con una persona que era lobista y, además, con el presidente de Petroperú, prácticamente a la misma hora ingresan, a la misma hora salen, y luego, la anulación del contrato; esto es realmente inquietante”, señaló Gutiérrez.

Tras darse a conocer estas reuniones en Palacio de Gobierno, el Ministerio Público inició una investigación que movilizó a un grupo de fiscales a las oficinas de Petroperú y la casa de gobierno; sin embargo, en este último no pudieron realizar sus labores ya que, según un acta fiscal, el presidente no les permitió el ingreso a una de las áreas a las que necesitaban acceder. “El presidente no puede decir: ‘Yo me someto a las investigaciones’; ah sí, pero pongo un amparo, ah sí, pero atajo o detengo que ingrese la Fiscalía, ah sí, pero no doy la lista”, agregó sobre este reciente incidente.

Pedro Castillo no autorizó ingreso de fiscales a la oficina de Secretaría de la Presidencia (Foto: Ministerio Público)

Desde que asumiera el cargo el pasado 28 de julio, Pedro Castillo no ha brindado ni una sola entrevista como mandatario. “Parece que el presidente comprende que dar entrevistas es algo así como hacer un favor. No, señor, eso es en otro tipo de regímenes; en la democracia está obligado a dar una entrevista, a hacer conferencias de prensa, a someterse al escrutinio de los medios”, sostuvo el Defensor del Pueblo.

Ante la insistencia de la opinión pública y el silencio frente a los escándalos que han marcado a su gobierno, el presidente Castillo dejó abierta la posibilidad de brindar entrevistas durante este año. Recientemente, tuvo una reunión con un grupo de periodistas a quienes les comunicó su deseo de transparentar su gestión. “Le hemos insistido en que la crítica permanece, la investigación permanece y ese es nuestro trabajo. No es un tema enemistades, es un tema de trabajo periodístico respecto al poder de turno”, dijo la periodista Mónica Delta tras su reunión con el presidente.

MÁS CRÍTICAS

Walter Gutiérrez no dudó en comentar los constantes cambios de ministros ocurridos durante los primeros cinco meses del gobierno de turno. Sobre Carlos Gallardo y el gobierno liderado por Pedro Castillo dijo que “le ha hecho un daño terrible a la educación”. Cabe recordar que el exministro de Educación fue censurado por el Congreso tras la filtración de una prueba docente en la que estarían implicadas su hija y una congresista de la bancada de Perú Libre.

“Yo diría que el Gobierno no ha comprendido que la eficiencia en la administración es un mandato constitucional y el presidente está obligado a honrar acciones y decisiones vinculadas a este mandato”, agregó el titular de la Defensoría. Sobre el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, dijo que es alguien que no entiende el sector minero. Consideró que la gestión pública pasa por su peor momento por culpa de ministros como Juan Silva (titular de Transportes y Comunicaciones) quien “están desmontando la reforma del transporte”.

SEGUIR LEYENDO