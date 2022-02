Gigi Mitre revela su estado de salud tras contagiarse de COVID-19: “La vacuna lo es todo”

Gigi Mitre habló sobre su estado de salud tras contraer el coronavirus. (Foto: Instagram)

Gigi Mitre se contagió de COVID-19 y ese fue el principal motivo por el que Amor y Fuego no salió al aire durante dos días, pues Willax Televisión quería estar seguro que nadie más del programa estaba infectado, incluyendo a Rodrigo González.

Es así que tras dos días de ausencia, el popular ‘Peluchín’ apareció en el magazine y lo primero que hizo fue anunciar que su compañera se iba a ausentar por motivos de salud, pues estaba con el virus.

Asimismo, para que los fans de Gigi Mitre no se preocupen, Rodrigo González se puso en contacto con ella para que revele su actual estado de salud y los síntomas que tuvo durante los primeros días del contagio.

“ Estoy bien, estoy con los síntomas de un resfrió, no sé también se le llama así, pero estoy con los mismos síntomas, con la nariz, la voz un poco ronca, a veces tos, pero estoy bien, esperando que pasen los días de aislamiento ”, indicó.

De otro lado, la conductora de televisión explicó que nunca imaginó que estaba con el virus, pues ella el día viernes 28 de enero se durmió en perfecto estado de salud, despertando un día después ya con algunos síntomas.

“Yo el viernes estuve perfecta, pero el sábado me desperté y ya tenía la voz sexy (voz ronca). Después me dio tos seca y la fiebre, me tomé un paracetamol y la fiebre me seguía subiendo, entonces me fui a hacer la prueba del COVID-19 y salí negativo”, comentó.

“ En la noche me sentí mal y me fui a hacer otra prueba PCR y salí positiva. Yo de verdad en un día tuve todos los síntomas, tipo tos seca, garganta, fiebre, yo me desvanecí, tuve que llamar a mi hermana, ella me socorrió ”, añadió.

Además, no la pasó nada bien durante los dos primeros días, al punto que tuvo que llamar a su hermana para que la ayude y pida un médico, pues sentía que había perdido las fuerzas para hacer sus propias cosas.

“Me desperté con nauseas, entonces vino ella (su hermana) y llamó al doctor. Cuando estaba el doctor como que me desvanezco y mi hermana viene corriendo rápido y me quita la mascarilla para tirarme alcohol. Mis síntomas de verdad han sido feos por un día”, indicó.

HACE UN LLAMADO A LA VACUNACIÓN

Para finalizar, Gigi Mitre envió un claro mensaje a toda la población, asegurando que gracias a la vacuna ella no tuvo síntomas graves de la enfermedad, por lo que le pidió a todos irse a vacunar para salvaguardar sus vidas.

“ La vacuna lo es todo, porque si estoy aislada es porque toca, no voy a contagiar a otros, el protocolo es pasar los 7 días encerrada. No me siento mal, solo tengo como un resfrío ”, sentenció.

Gigi Mitre se comunicó con Rodrigo González para contarle que síntomas tuvo luego de comprobar que tenía el COVID-19.

