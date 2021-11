Macarena Vélez se pronunció tras orden de liberación a Adolfo Bazán: “Me decepciona y me genera impotencia”

Macarena Vélez indignada tras resolución del PJ.

Luego de conocerse la orden de liberación a favor de Adolfo Bazán, quien en el 2019 fue denunciado por Macarena Vélez por el delito de tocamientos indebidos, la modelo se pronunció tras este hecho.

La orden emitida por el Poder Judicial, indica que de inmediato se otorgue la liberación del también abogado. Ante esto, a través de su cuenta de Instagram, la influencer envió un comunicado.

“Habiendo conocido la reciente resolución del poder judicial a través de la cual se ordena la inmediata liberación del señor Adolfo Bazán quién fue denunciado por mi persona en el año 2019 expreso lo siguiente: Me decepciona y me genera impotencia el conocer esta decisión, ya que esta situación se da debido a la inoperancia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, aparentemente las instituciones del Estado mencionadas, estarían generando las situaciones necesarias para que esté sujeto quede impune pero no lo vamos a permitir”, expresó.

En esa misma línea, Macarena aseguró que adicional a su caso, hay más denuncias en contra de Adolfo Bazán, por lo que pide al Poder Judicial, revisar su expediente.

“Expreso mi solidaridad y exijo justicia para las presuntas víctimas del procesado Adolfo Bazán como lo son: la chica de la terraza, el menor de dos años, mi persona y las demás víctimas que hubiesen. Nuestro país debe tener como finalidad la erradicación de la violencia sexual de nuestra sociedad y para eso debemos, todos juntos ponernos como objetivo primordial el luchar para no permitir que estos abusadores salgan impunes de los procesos penales”, aseveró.

“Finalmente exhorto al Poder Judicial resuelva con más rapidez los procesos y no pasen las denunciantes lo mismo que siento hoy yo. Asimismo, pido Al Ministerio Público, quién defiende la legalidad los derechos ciudadanos y los intereses públicos que no nos desampare e impulsen con celeridad todos los procesos”, agregó.

Por su parte, la abogada de Macarena Vélez también se pronunció y aseguró sentirse decepcionada con el actuar de la justicia en nuestro país.

“Nos encontramos indignados con este pronunciamiento. Esperamos que el INPE cumpla con su labor y no deje libre al Bazán, dado que aún hay una prisión preventiva por el caso de un menor de edad de dos años en dónde se ha pedido cadena perpetua. Exhortamos al Poder Judicial a cumplir su labor y proceda a sentenciar en el caso de Macarena y otras víctimas de este señor”, expresó.

PJ ORDENA LIBERACIÓN DE ADOLFO BAZÁN

La jueza encargada de este caso fue Melina Miguel Diego Melina, quien tomó la decisión de dejar en libertad a Adolfo Bazán por haber vencido los plazos máximos que establece la ley para el mandato de prisión preventiva y la orden de arresto domiciliario que se le impuso al denunciado. Cabe precisar que Bazán nunca obtuvo una alguna sentencia por este delito tipificado en código penal.

Recordemos que Bazán fue capturado por la policía el 24 de diciembre del 2019 cuando intentaba fugarse del país. El también abogado estaba apunto de dirigirse a Bolivia, cuando los agentes del orden le seguía los pasos por diversos delitos de índole sexual.

