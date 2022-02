Alcaldesa de Ocoña sobre Maricarmen Alva: “Es una persona con actitud altanera y soberbia”

Maricarmen Alva, presidenta del Congreso de la República. Foto: Andina.

Las palabras que le dirigió la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, a la alcaldesa distrital de Ocoña-Camaná, Marilú Gonzales Porras, el pasado lunes 7 de febrero en la sede del Parlamento, han generado solo reacciones de rechazo desde todos los sectores.

Como se recuerda, Alva interrumpió la intervención de la autoridad edil de Arequipa durante la reunión con los alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) y le pidió que le baje el tono: “Esta es mi casa y le exijo respeto”, alegó Alva.

Días después del impase, la alcaldesa Marilú Gonzáles dio nuevos detalles de lo que pasó luego con la titular del Congreso. En una entrevista para Exitosa, la funcionaria contó que Maricarmen Alva no se acercó a pedirle disculpas, en su lugar, prefirió tomarse una foto con todas las autoridades ediles presente.

“[¿La presidenta del Congreso le ha pedido disculpas?] No, no. […] Lo que hecho ella al final, porque le han hablado al oído, es decir ‘una fotito, una fotito’ y se puso en el centro de nosotros y nos ha abrazado para tomarnos una foto”, explicó Gonzáles.

Asimismo, alcaldesa distrital de Ocoña-Camaná manifestó que se sintió minimizada ante la actitud de la presidenta del Congreso, a quien calificó de “altanera y soberbia”.

“Yo rechazo sobre todo el tono despectivo de sus palabras ‘alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa’. He sentido como si me estuviera minimizando. Eso es lo que he sentido”, sostuvo.

“La presidenta del Congreso es una persona con actitud altanera y soberbia. Como somos de provincia, nos está discriminando. Como escucharon, ella dijo ‘usted me baja el tono’, pero yo no le falté el respeto en ningún momento”, agregó.

María del Carmen Alva pierde las formas en el Congreso de la República.

MINISTERIO DE LA MUJER CRITICA ACTITUD DE MARICARMEN ALVA

Ante lo sucedido en el Congreso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció en defensa de la alcaldesa distrital Marilú Gonzáles y rechazó las expresiones de la legisladora de Acción Popular, Maricarmen Alva.

A través de un comunicado, el despacho encabezado por Diana Miriam Miloslavich hizo un llamado al respeto mutuo y rechazaron todo tipo de agresión verbal.

“Desde el MIMP, invocamos el respeto mutuo que debe existir entre mujeres autoridades elegidas por voto popular, como las alcaldesas, por ello rechazamos la agresión verbal que enfrentó la alcaldesa distrital de Ocoña, Marilú Gonzales Porras en el Congreso de la República, el día 7 del presente y nos solidarizamos con ella”, indicó el Ministerio de la Mujer.

“NO ESTÁ BIEN ASESORADA”

El excandidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, se refirió a lo sucedido con Maricarmen Alva durante la reunión con los alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe).

Lescano aseguró que la titular del Parlamento no está bien asesorada, ya que se le ha notado muy “efusiva” en sus últimas participaciones en el Pleno.

“Que no se deje influenciar por sus asesores, parece que no está bien asesorada y eso le lleva por caminos distintos y no muy afortunados. La presidenta del Congreso tiene que serenarse, la veo muy efusiva”, declaró para TV Perú.

“La presidenta tiene que dejarse de reacciones tan poco adecuadas en la política, a efectos de que el partido siga apoyando y el Congreso siga contribuyendo y no se vaya desgastando porque vemos en las calles el ‘que se vayan todos’, un reclamo que está tomando cuerpo. Tienen que ser conscientes de que no han sido elegidos solamente para sacar leyes, sino para contribuir con los otros poderes del Estado para que el Perú salga por buen camino”, agregó el excandidato.

