Samahara Lobatón: emprendedora acusa a hija de Melissa Klug de no cumplir con su trato y dar un “pésimo servicio”

Al igual que Yahaira Plasencia, una joven emprendedora acusó a Samahara Lobatón de no haber cumplido con su palabra. Ella señala haber pagado 350 soles a la influencer para que haga un sorteo con prendas de su marca, pero no lo hizo. Es por ello que no dudó en publicar un video en su cuenta de Instagram, con el título: “pésimo servicio publicitario”.

La joven señala en el video que no es la primera vez que trabaja con influencers, pero en esta oportunidad no corrió con buena suerte.

“Es la primera vez que me suceden estas cosas y de verdad me quedo muy desconcertada con el servicio que brinda la persona que es una figura pública que se llama Samahara Lobatón. (…) Lamentablemente me sucede que yo adquirí un servicio por parte de esta persona que hace publicidad a cambio de que se le abone un dinero”, indicó.

El trato era de que el sorteo se haga antes de Navidad, para que los clientes puedan acceder a sus prendas en fechas de fin de año, pero Lobatón lanzó el sorteo en enero.

“Lo hizo después de Navidad cuando yo necesitaba que el sorteo se haga antes de Navidad. Yo le hago el abono de los 350 soles que ella me pide para hacer este sorteo, pero lamentablemente el sorteo ella lo realiza el 6 de enero”, explicó.

Además, indicó que la ganadora del sorteo no cumplió con los requisitos, por lo que pidió hacer otro. Esto no quedó ahí, pues también señaló que no aumentó sus seguidores como Lobatón se lo había prometido.

Emprendedora acusa a Samahara Lobatón de no cumplir con su trato. (Video: Tiktok)

“Ella me prometió que iba a haber una cantidad de seguidores, de 500 a 1000. Yo obtuve a lo mucho 380 seguidores, prácticamente un sol por seguidor”, indicó.

En un segundo video, la joven aclara que Lobatón le respondió ante tanta insistencia, y le contó que su hija había estado mal, es por ello que no pudo realizar la actividad prometida.

Emprendedora lanza segundo video acusando a Samahara Lobatón de no cumplir con sorteo. (Video: Tiktok)

SAMAHARA LOBATÓN SE DEFIENDE

Por su parte, Samahara Lobatón usó sus redes para defenderse y señalar que se comunicó con la emprendedora y le ofreció devolverle el dinero pero que borre sus videos, sin embargo, la joven no aceptó, pues intención es “lucrar con ello y colgarse de ella”.

Dijo, además, que tomará accionmes legales porque la están difamando. Además de haber mencionado a su hija.

YAHAIRA PLASENCIA TAMBIÉN FUE ACUSADA POR EMPRENDEDORA

En el mes de enero, la salsera Yahaira Plasencia fue acusada de no cumplir con sus acuerdos de canjes y quedarse con unas prendas y bloquear a emprendedora. A través de un video de Tiktok, la usuaria Allison Horna hizo la denuncia pública.

“En el mes de julio nos contactamos con esa señorita para que nos pueda hacer publicidad por medio de sus stories con un pantalón, un jean, que es lo que vendo en mi emprendimiento. Todo bien, se lo mandamos, lo subieron, nos ayudó una en que otra venta porque no fue algo wao, entonces todo chévere”, contó la joven en un primer video.

Después de ello, la propia cantante - según cuenta la emprendedora - les volvió a escribir para volver a hacer canje y les pidió dos pantalones. Es aquí donde empezaría su vía crucis con Yahaira Plasencia.

“No nos respondió, se le escribió el 25, el 26 y el 27 nos responde que estuvo full, luego ya no nos volvió a hablar. Y ese día, el 31 de julio nunca puso la historia, se zurró, nos mintió, en fin”, explicó Allison Horna, quien le escribió seis meses después para decirle que ya no le interesaba su publicidad y que proceda a pagar las prendas.

Usuaria acusa a Yahaira Plasencia de no cumplir acuerdo de canje.

Yahaira Plasencia también se pronunció en esta ocasión y confirmó que el pago de las prendas ya fue realizado.

