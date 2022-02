Perú vs. Uruguay: Gustavo Roverano destacó el favoritismo de los ‘charrúas’, pero advierte de una milagrosa ‘bicolor’

Gustavo Roverano tiene en su corazón a Uruguay (nacimiento) y Perú (carrera deportiva).

La selección peruana afrontará un duro partido ante el elenco de Uruguay en Montevideo con la consigna de ganar y quedar cerca del objetivo que es clasificar al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Gustavo Roverano, si bien admitió el favoritismo que tienen los ‘charrúas’ por ser locales y su jerarquía, no descarta que la ‘bicolor’ dé la sorpresa.

“Le tengo confianza a Uruguay, hasta el último, pero también a Perú. Creo que es el ‘Gareca de los milagros’ porque ha sacado resultados increíbles. Y cuando se piensa que de repente la selección está eliminada como hablaba mucha gente, sacó dos resultados de la galera que ha llevado que Perú esté peleando hasta el final. Más allá de que en los papeles Uruguay está por encima de Perú, por jugar de local, los jugadores que tiene y por el momento actual, creo que siempre hay que esperar algo más de Perú y más con esta selección de Gareca ”, comentó el exarquero en una entrevista para el programa ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación.

Y es que de los cinco últimos encuentros que ha jugado la ‘blanquirroja’, ha conseguido 3 victorias (3 a 0 ante Bolivia en Lima, 2 a 1 ante Venezuela en Caracas y 1 a 0 ante Colombia en Barranquilla), 1 empate (1 a 1 contra Ecuador en Lima) y 1 derrota (1 a 0 con Argentina en Buenos Aires). Estos resultados le han permitido seguir en carrera de la lucha por un cupo a la Copa del Mundo a falta de dos fechas por disputarse. Justamente, Roverano comentó que “dos fechas que quedan se definen en qué puesto queda cada selección y será vital para las pretensiones de Perú para poder llegar al Mundial”.

DIFERENCIAS ENTRE URUGUAY Y PERÚ

Asimismo, reconoció que Perú sufre mucho cuando no tiene a sus jugadores titulares, tal y como pasó ante los ecuatorianos con las bajas de Gianluca Lapadula y Christian Cueva. “Eso pasa cuando tienes un plantel un poco corto. Desde los niveles futbolísticos a los niveles de categoría y de experiencia Perú lo siente. Imagínate que Uruguay tiene un plantel mucho más amplio y si falta cualquier jugador, incluso Suárez ha faltado o Cavani, no se resiente porque tiene un plantel amplio , como pasa en Argentina o en Brasil. Perú necesita de todas sus figuras, no se puede dejar de lado a ninguno y menos a un jugador como Cueva que fue el gravitante junto con Gallese en esta Eliminatoria, siendo los más determinantes. En el tema de Lapadula, si bien no llega al mejor nivel de Paolo Guerrero en su momento, igual es un jugador importante e interesante. Pelea todas las pelotas. Hoy no tenemos un sustituto para él. Con estas dos ausencias se da mucha ventaja”, explicó el que fuera arquero de Alianza Lima, Sporting Cristal, entre otros clubes del fútbol peruano en la época de los 2000.

El técnico 'charrúa' se refirió al favoritismo de los uruguayos y reconoce que Perú se debilita si no tiene a su once titular. | Audio: Radio Ovación

MEJORA DE URUGUAY

Los ‘charrúas’ vienen entonados luego de obtener dos triunfos consecutivos ante Paraguay (1 a 0) y Venezuela (4 a 1) bajo el mando del nuevo entrenador, Diego Alonso. Esto ha llevado a que el equipo mejore y, por ahora, haya ascendido al cuarto lugar de las Eliminatorias con 22 puntos. “Cuando un entrenador como Tabárez tiene tanto tiempo en la selección, el hecho de cambiar al DT, de cambiar la forma de trabajar, pienso que iba a funcionar. Conozco a Diego Alonso porque jugué con él en la época de futbolista. Y no he tenido dudas que iba a mejorar todo. Ha citado a jugadores que no estaban en el radar de Tabárez y todo ello hizo que esta selección empiece a mostrar lo que todos los uruguayos querían. Ese potencial que tienen los futbolistas y que se da a nivel colectivo”, sostuvo.

