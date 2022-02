Aldo Corzo no piensa en el repechaje con la selección peruana: “No firmamos nada. Vamos por los 6 puntos”

Aldo Corzo ha jugado 47 partidos en total con la selección peruana. | Foto: FPF

La selección peruana tiene dos partidos definitorios por las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. El hecho de estar en quinto lugar y con la tabla de posiciones ajustada lleva a pensar que las últimas jornadas se jugarán el todo por el todo. En ese sentido, Aldo Corzo reconoció que el elenco nacional no firma el repechaje y apunta a sumar 6 puntos para clasificar al Mundial de Qatar 2022 por el cuarto puesto.

“Yo no firmaría nada. Pensaría en todo. Nuestra forma de ver estas últimas cuatro fechas han sido la de obtener 12 puntos. Nosotros vamos a tratar de hacer 6 puntos. Si Dios quiere y lo conseguimos, estamos cuartos. Por lo que el grupo quiere y estamos soñando, es tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posibles. Así pensamos y todos estamos en la misma sintonía”, comentó el lateral derecho en una entrevista realizada para el programa deportivo ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Esa visita que la ‘bicolor’ tendrá ante los ‘charrúas’ en el Estadio Centenario será de alto riesgo ante un equipo que viene entonado con dos victorias consecutivas ante los paraguayos (1 a 0) y venezolanos (4 a 1). El nuevo DT Diego Alonso parece haber enrumbado a una selección que parecía que cada vez se le disminuían las chances de luchar por acudir a la Copa del Mundo este año.

Del mismo modo, el encuentro ante los ‘guaraníes’ será importante pese a que están eliminados y fuera de pelear por un cupo. El hecho de que la ‘blanquirroja’ pueda cerrar en Lima le ayuda para tener el aliento de sus hinchas en un momento crucial.

El lateral derecho peruano confía en el grupo de la selección peruana para llegar directos al Mundial de Qatar 2022. | Video: Movistar Deportes

MOMENTO ACTUAL DE CORZO

El jugador de Universitario de Deportes también explicó la competencia que tiene con Luis Advíncula por el puesto y cómo le ha tocado afrontar cada partido con la selección nacional. “Él empezó jugando muy bien y acabó bien el año pasado. Se hablaba mucho de él. Pero cuando le sacan la amarilla ante Venezuela, me dije que tendría posibilidades, porque podría jugar yo o Jhilmar (Lora), pero sabía que si yo estaba bien y me preparaba bien, tenía posibilidades. La verdad es que tuve pocas ocasiones. Asumí lo que me tocaba porque sabía que este partido era decisivo para Perú y para mí. Mi último partido con la selección fue en la Copa América. La gente especula y habla que no estoy bien o que no voy a poder con el reto y siempre es igual. Pero me parece injusto porque cada vez que me tocó estar con la selección, siento que he hecho las cosas bien ”, sostuvo el defensor peruano.

PARTIDO ANTE COLOMBIA EN BARRANQUILLA

Precisamente, el partido ante los colombianos en Barranquilla marcó su regreso al once titular tras la Copa América. Y enfrente tuvo a un Luis Díaz, que no tuvo una buena tarde y estuvo bien controlado por la ‘bicolor’. “Con Luis Díaz he jugado 3 veces. Este último ante Colombia fue la cuarta vez que lo enfrenté, entonces ya lo conozco bastante. Obviamente ves sus goles por ESPN, por todos lados, y te genera un poco más de ansiedad pero sabía a quién iba a enfrentar. También sabía que la selección de Colombia no venía bien y jugaban de local. Y a veces esto te puede jugar en contra por la presión, entonces hay cosas que uno tiene que analizar antes de los partidos. No solo el juego, sino el entorno”, explicó Aldo, quien en dicho partido estuvo muy aplicado en la marca y evitó por su banda los ataques que trató realizar el reciente fichaje del Liverpool de Inglaterra.

