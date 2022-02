Melissa Paredes responde a sus detractores luego que reportera llamara “amante” a Anthony Aranda

Melissa Paredes responde a sus detractores. (Foto: Instagram)

Después que una reportera de Magaly Medina tuviera un fuerte enfrentamiento con Melissa Paredes por llamar “amante” a Anthony Aranda, la modelo no dudó en usar su cuenta de Instagram para dejar un mensaje a quienes serían sus detractores. La exconductora de TV grabó un video refiriéndose a la envidia.

Como se recuerda, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, la reportera de Magaly Medina le preguntó a Melissa si le resbalan las críticas tras haber oficializado a su amante. Estas palabras incomodaron a la joven y no dudó en responderle.

“¿Qué pasaría si descubres que Anthony le pedía a Paula se lo lleve a España?”, comenzó consultándole la reportera a Melissa, quien le respondió que ella no tiene problemas con las acciones ha hecho el bailarín cuando no estaba con ella.

Recordemos que hace unos días, Janet Barboza señaló como “plan B” a Melissa Paredes, puesto qué según contó una famosa del espectáculo le confesó que Anthony Aranda tenía planeado “escaparse” con ella a España un día antes que Magaly Medina hiciera público el ampay.

En otro momento, la reportera le preguntó: “¿Te resbalan las críticas por haber oficializado a tu amante?”. Ante ello Melissa contestó: “Que graciosa como preguntas con cizaña. Si me vas a preguntar así no te voy a responder”.

Rápidamente, la comunicadora continuó diciendo: “Te preguntó con las palabras claras y precisas. Anthony ha sido tu amante y lo has oficializado”. Notándose su incomodidad, la exconducotra de América Hoy defendió a su nueva pareja.

Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda tras ser calificado como su amante por reportera de Magaly Medina: “preguntas con cizaña”

Este enfrentamiento también fue comentado por Magaly Medina, quien no dudó en respaldar a su reportera, indicando que ella usó las palabras correctas para referirse a Anthony Aranda.

“Para Melissa, ella está en el camino correcto, ella hizo las cosas perfectas, y no tiene empacho en cuadrar a la reportera que le está hablando con las palabras correctas, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, y si Melissa no quiere reconocer que oficializó a su amante hace un tiempo, ¿qué otro nombre le podemos dar? ¿Bailarín, Activador? No, hay que llamar las cosas por su nombre , porque si tú estás en una relación “felizmente casada”, que es lo que tú dices a todos, y de pronto te vemos chapando con el bailarín, ¿qué es so? Ya, por favor. De verdad que Melissa cree que ha anotado un gol o ha anotado un título para Perú”, dijo Magaly Medina en su programa.

Magaly Medina defiende a reportera que llamó “amante” al bailarín de Melissa Paredes. (Video: Mafaly TV, La Firme/ ATV)

LA RESPUESTA DE MELISSA PAREDES EN INSTAGRAM

Después de este incómodo momento, Melissa Paredes usó su cuenta de Instagram para responder a sus detractores. “Consejo del día, algunos siempre van a estar molestos porque cuando te echan tierra, te crecen flores. Que no te importe”, se escucha una voz en off mientras la modelo luce muy sonriente mientras mira a la cámara. Esto en clara alusión a las críticas que viene recibiendo tras oficializar su relación con Anthony Aranda.

Melissa Paredes responde a sus detractores luego que reportera llamara “amante” a Anthony Aranda. (Video: Instagram)

SEGUIR LEYENDO