Jorge Nieto aceptaría ser parte del Gabinete si se aparta a ministros cuestionados

Jorge Nieto planteó una salida a la crisis política. Foto: Andina

El exministro de Estado, Jorge Nieto Montesinos confirmó la noche pasada que Pedro Castillo lo invitó para conversar en el marco de la recomposición del Gabinete ministerial.

“ Recibí una invitación para conversar, supongo que se concretará para el día de mañana. (No he puesto) ninguna condición para conversar. Me hizo llamar por su jefe de asesores ”, indicó a RPP Noticias.

Además, Nieto señaló que aún no sabe exactamente cuál será la propuesta del presidente, pero no descartó la posibilidad de encabezar el Consejo de Ministros o asumir el liderazgo de algún sector.

“Depende, hay que definir un rumbo, hay que definir cuáles son los términos y condiciones, hay que ver si hay una renovación sustantiva del Gabinete , supliendo a aquellos ministros que no tienen la calidad o están haciendo cosas incorrectas, y hay que evitar que el Gobierno sea reemplazado por alguna forma de gobierno secreto o clandestino”, comentó.

Una de las personas que “de ninguna manera” permanecería para él en el Gabinete es Juan Silva, quien está al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; del mismo modo, consideró que Aníbal Torres “no ha hecho muy buen papel” como ministro de Justicia.

Un tema que consideró que se debe corregir es la actual falta de legitimidad del presidente.

“Él (Pedro Castillo) tiene que ser consciente que parte del problema del Gobierno es la falta de legitimidad de la propia figura presidencial. Sin eso es bien difícil que se puedan desarrollar iniciativas, porque está ahí ese tema como una basurita debajo de la alfombra”, remarcó.

E insistió en “la necesidad de un gobierno de gabinete, un fortalecimiento tanto de la figura del primer ministro y los miembros del gabiente, de modo que repose en ellos el gobierno”.

JORGE NIETO COMO VOCEADO PARA ASUMIR LA PCM

El mandatario anunció el pasado viernes la recomposición del gabinete liderado por Héctor Valer, solo tres días después de su nombramiento. En su mensaje a la Nación, el mandatario no hizo referencia a los antecedentes de violencia familiar del titular del Consejo de Ministros y le echó la culpa al Congreso de su destitución por no querer recibirlo el día de mañana, 5 de febrero, para exponer las políticas del Gobierno.

Con este anuncio, el jefe de Estado se ve obligado a convocar a un cuarto gabinete en poco más de seis meses. Aunque el mandatario no adelantó nombres ni fecha para conocer a sus nuevos ministros de Estados, el aún premier Valer comentó este lunes que Castillo alista hasta dos listas de gabinetes, una en consenso con la izquierda y otra en consenso con otros grupos políticos. Señaló que el presidente le pidió la opinión para algunos nombres. Pero guardó reserva en revelarlos.

Uno de los voceados para asumir la PCM es Jorge Nieto Montesinos, ya que se ha desempeñado como ministro de Cultura y de Defensa en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y constantemente se le ve como analista político en diferentes programas. Además, lidera el movimiento político Buen Gobierno desde el año 2019.

“Lo que es viable en este momento es un gobierno de Gabinete, lo cual supone que se le da todo el poder al primer ministro, de modo que puede desarrollar las tareas que se acuerden, lo que se ha visto es que funcionarios de rango menor se pelean o que hay gabinetes en la sombra, eso no puede continuar, tiene que acabarse con esa forma de funcionamiento. No puede haber consejeros con más poder que funcionarios nombrados”, agregó.





