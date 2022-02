Congreso de la República: archivan denuncias contra Sigrid Bazán y otros cinco parlamentarios en la Comisión de Ética | Foto; Andina

El último lunes, la Comisión de Ética Parlamentaria archivó las denuncias de presunta inconducta contra la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, el congresista de Alianza para el Progreso, Idelso García y otros cuatro parlamentarios.

Y es que, en la comisión, se archivó la denuncia contra Idelso García quien fue denunciado por haber participado en una fiesta Covid-19 en diciembre pasado, la cual está prohibida por la actual emergencia sanitaria vigente a nivel nacional.

Asimismo se archivó la denuncia contra la congresista Sigrid Bazán, quien se pronunció respecto a la labor que viene realizando el Congreso y dijo sentirse avergonzada.

No obstante, la comisión presidida por la congresista de Acción Popular, Karol Paredes Fonseca, también archivó las denuncias contra los congresistas de Fuerza Popular, Juan Lizarzaburu y Hernando Guerra-García; de Podemos Perú, Carlos Anderson; y de Juntos por el Perú, Isabel Cortez.

Además, por mayoría de votos no se aprobó el informe de calificación de la denuncia contra el congresista Juan Lizarzaburu, quien habría faltado el respeto a su colega Susel Paredes por llamarla “hija” en su cuenta de Twitter.

A su vez, se declaró improcedente el informe de calificación de la denuncia que presentó la congresista de Perú Libre, Roxana Portalatino, contra sus colegas Hernando Guerra-García y Carlos Anderson, quienes la habrían agraviado por su condición de presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento del Acuerdo de la Alianza para el Pacífico.

Finalmente, la Comisión de Ética resolvió archivar la denuncia contra Isabel Cortez quien habría realizado imputaciones contra su colega Patricia Juárez, durante su gestión en la Municipalidad de Lima.

Es preciso informar que la Comisión de Ética Parlamentaria volverá a sesionar el próximo lunes 14 del presente mes.

Sigrid Bazán defiende gobierno de Pedro Castillo

“Estamos a 6 meses de un gobierno, donde rechazó al señor Valer y no creo que este gabinete sea defendible por ningún lado, pero no me van a escuchar pidiendo que el presidente renuncie, vamos a vacarlo o hacer un proyecto de ley para acusar al presidente”, manifestó la congresista de Juntos Por El Perú.

“Asumimos la responsabilidad de haber tenido ministros que plantearon una reforma tributaria que el Congreso deshizo, que plantearon temas claves para el tema de género que el Congreso deshizo. Hace dos días estamos en pleno y estamos aprobando retrocesos en la Sunedu; y yo no estoy diciendo que el Congreso renuncie ni que vuelvan a haber elecciones, porque lamentablemente esa fue la representación que la gente eligió”, sentenció.

