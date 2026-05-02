Milei en “modo Rocky”, entre la supervivencia de Adorni y una jugada maestra de los gobernadores

Javier Milei junto a su hemana Karina y el ministro de Economía Luis Caputo

Javier Milei está decidido a dar batalla. En la intimidad de la Quinta de Olivos se envalentona con datos macroeconómicos que, según su mirada de la realidad, demuestran que su plan recién está despegando. Reniega e insulta al aire cada vez que se cruza, cada vez con más asiduidad, con algún número que lo perjudica. Y piensa que, sobre todo en la adversidad de los peores momentos, su equipo tiene que demostrar fortaleza y unión ante el heterogéneo número de enemigos que lo quieren voltear. Por eso, la orden la impartió él mismo: toda la plana mayor del gobierno tenía que ir al Congreso a bancar a Manuel Adorni. Su hermana, como ya es costumbre, fue el brazo ejecutor y la dama de hierro que dejó en claro que no se admitían ausencias. El mensaje llegó fuerte y claro: hasta el Canciller Pablo Quirno tuvo que acelerar el paso para llegar a la cita después de un largo vuelo que lo depositó en Ezeiza y de un caos de tránsito que casi le juega una mala pasada.

La escena salió acorde a lo planeado. Con los pulgares para arriba, el Presidente sentado delante de un escritorio en la Cámara de Diputados con sus súbditos alrededor. Y Karina, a sus espaldas, atenta a cada minucia, como corregir con la mirada a una Patricia Bullrich que quiso apoyar las palmas de las manos sobre la mesa y acercarse un poco más que el resto al primer mandatario. Fue la Secretaria General la que dio el okay final para difundir masivamente ese momento grupal en un video que incluía de fondo la cortina musical de la película Rocky.

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“Estuvo bien todo lo que armamos ese día: Javier está en modo boxeador y no va a aflojar. Todo lo que pasó en esa jornada fue una excelente manera de decir que no nos vamos a caer”, analiza uno de los integrantes de esa comitiva. Y coincide con casi todos los demás: teniendo en cuenta las infinitas vicisitudes a las que se podrían haber enfrentado, el paso del jefe de Gabinete por el palacio legislativo “terminó siendo más que satisfactorio”. Para lograr ese objetivo, el siempre filoso y locuaz funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito tuvo que desarmar su personaje público y leer cada una de sus intervenciones. No son tiempos para la espontaneidad y ya no hay lugar para errores no forzados. Aun así, el próximo lunes 4 de mayo se espera que finalmente se reabra la Sala de Prensa de la Rosada, cerrada para los acreditados desde el 23 de abril por primera vez desde el regreso de la democracia, y que haya una conferencia del habitual vocero que quiere sacarse de encima los escándalos que se ciernen sobre su espalda.

Todos el Gabinete estuvo presente en la Cámara de Diputados como muestra de respaldo a Manuel Adorni

Aunque de las casi siete horas del informe de Adorni sólo tuvieron relevancia política y mediática los párrafos referidos a su patrimonio, no fueron pocos los opositores que durante la misma sesión empezaron a mirar con lupa las 1936 páginas de respuestas que el ministro coordinador eligió brindar por escrito: se sorprendieron, por ejemplo, del contenido de la número 859. Ahí se describen con lujo de detalle los consumos de 103 tarjetas corporativas durante el paso de Demian Reidel en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, con gastos que incluyen sospechosos retiros en efectivo y llamativas compras en Free Shops, tal como profundizó un reporte del portal especializado en energía EconoJournal. Son descubrimientos que no ayudan al oficialismo en la intención de limpiar su imagen, justo en la misma semana en la que Carlos Frugoni, hombre que oficiaba como secretario de Coordinación de Infraestructura, dejó su cargo en Economía cuando trascendió que tenía siete propiedades y dos sociedades en Estados Unidos sin declarar ante el fisco.

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No tuvieron la misma suerte otros dirigentes libertarios menos cercanos a El Jefe, pero Manuel Adorni sobrevivió al 29-A pese a los pronósticos de renuncia. Ahora tiene por delante el proceso judicial, que tiene a Ariel Lijo y Gerardo Pollicita tratando de dilucidar cómo puede justificar unos U$S 105.000 en efectivo y otros U$S 335.000 en movimientos vinculados a sus propiedades que resultan todavía dudosos. Sea cual sea el devenir del siempre tiempista submundo de Comodoro Py, el jefe de Gabinete enfrentará el escollo de la reconstrucción de su propia credibilidad y la de su espacio. Para muestra, un botón: la consultora Zentrix difundió un estudio nacional que registra 73,9% de imagen negativa para el autor del latiguillo “fin”. Pero hay más: un 66,6% de la población cree que la gestión mileísta terminó formando parte de “la casta”, justo el universo simbólico que había prometido dinamitar cuando llegó al poder.

Manuel Adorni

¿Cómo caen estos guarismos en Casa Rosada? Un miembro fundamental del ecosistema violeta, equidistante entre Karina y Santiago Caputo, admite que la percepción actual de la gestión está atravesando por una de sus turbulencias más complicadas. “En muchas ocasiones nos encuentro desenfocados y peleándonos demasiado con la realidad”, desarrolla con metáforas pugilísticas, acaso aludiendo nuevamente al Sylvester Stallone del célebre largometraje de 1976.

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Si bien Javier Milei está convencido de que la sola difusión de estudios y sondeos de conclusiones preocupantes son parte de una mega operación para desgastarlo y hacerlo caer, los datos que dan por ciertos en el llamado Círculo Rojo subrayan una economía estancada, ausencia de derrame en sectores dinámicos para el mundo del empleo y aumento del rechazo social. No niegan la estabilidad macro y el equilibrio en las cuentas fiscales, pero se muestran desconfiados ante las promesas grandilocuentes de Luis “Toto” Caputo y temen por el deterioro de actividad, empleo e ingresos. Algunos informes se comentaron en los pasillos de los tres eventos -la cena de la Fundación Libertad, la clase sobre Keynes en el Palacio Libertad y el encuentro anual de ExpoEFI- en los que el presidente fue orador esta semana; los números, vistos de a uno, pueden ser discutidos, relativizados o insultados en cadena nacional. Leídos en conjunto, empiezan a contar otra historia.

El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella en abril para Javier Milei fue de 2,02 puntos sobre 5: una disminución de 12,1% respecto de marzo. El actual nivel está levemente por debajo del mes equiparable del gobierno de Mauricio Macri y muy por encima del mismo período para Alberto Fernández, pero hay un componente que destaca especialmente: el rubro honestidad descendió 8,4%.

Hay datos relevantes que se desprenden del Índice de Confianza del Consumidor , que elabora Poliarquía también para la Di Tella: no solo se registró una caída mensual de 5,68%, sino que en el último mes el mayor desplome porcentual se dio en el interior del país (10,57%), precisamente ahí donde la confianza se mantiene más elevada (45,3%). Además, fue muy pronunciada la baja en los hogares de menores ingresos (12,6%).

La última encuesta de AtlasIntel , respetada a nivel internacional y reconocida por ser la que mejor presagió la llegada de Milei al sillón de Rivadavia en 2023, incluye un dato político difícil de maquillar incluso para la maquinaria más optimista de Balcarce 50: la aprobación de Milei cayó al 35,5%, mientras que la desaprobación trepó al 63% . Pero el número que más inquieta aparece en el ranking de preocupaciones sociales: por primera vez con tanta claridad, la corrupción aparece al tope de los problemas nacionales (50,3%) , y consolida una suba brusca después de haber estado en 43% en marzo y 44% en febrero. Detrás quedan el desempleo (38,5%), los altos precios y la inflación (35,9%) y la situación económica general (32,6%). Hacia adelante, 56% cree que la economía y el mercado laboral van a empeorar en los próximos seis meses y 49% espera lo mismo para su hogar. La foto micro completa el cuadro de una sociedad que redujo consumos para enfrentar la suba de precios (58,4%), se endeuda (32,8%) y busca ingresos adicionales (19,6%).

El trabajo nacional de abril de Hugo Haime & Asociados , agrega otra capa al clima de desgaste: el 53,5% opina que Milei tiene “malas ideas”, contra apenas 25,8% que cree que tiene buenas propuestas y que sabe gobernar. La otra conclusión aparece cuando se pregunta por el responsable principal de los actuales problemas económicos del país: 38,7% señala a la política económica de Milei, 33,1% culpa a la política económica del kirchnerismo y 25,7% reparte responsabilidades por igual. Dicho en criollo político: el gobierno todavía conserva un colchón discursivo para discutir la herencia, pero ese colchón ya no le alcanza para tapar los agujeros que fue generando la propia gestión.

La más reciente encuesta de Management & Fit repite síntomas de desgaste pero en paralelo aporta un poco de alivio a las perspectivas libertarias: si las elecciones presidenciales fueran mañana, 51,6% votaría por un cambio total de políticas y equipo de gestión, pero 42,8% todavía optaría por alguna forma de continuidad, aunque dentro de ese paquete aparece un matiz decisivo: sólo 14,8% elegiría una continuidad total y 28% acompañaría a LLA con modificaciones.

Javier Milei

En conjunto, estos y otros numerosos estudios que circulan en despachos oficialistas y opositores, tocan el nervio identitario del experimento libertario, porque sugieren que el pacto moral que permitió justificar ajuste, sacrificio y malestar bajo la promesa de limpiar el sistema empieza a perder capacidad de persuasión. ¿Qué hará Javier Milei con esas evidencias que se acumulan y que indican que el plan trazado hace dos años podría necesitar algunos retoques? Hasta acá, la respuesta de los violetas es la negación y el enojo.

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El encono con prácticamente todo el arco político, con empresarios variados, con los especialistas económicos, y muy en particular con los medios de comunicación logró un golpe en la institucionalidad del país: Argentina retrocedió once lugares en el ranking mundial de libertad de prensa que elabora la organización Reporteros sin Fronteras; esa caída al puesto 98 entre 180 naciones hizo que el panorama fuera catalogado como “difícil” y ya no “problemático”. Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó que en 2025 las agresiones del actual gobierno a la prensa aumentaron un 55% (278 casos de agravios totales) respecto al año anterior, la peor marca de los últimos 18 relevamientos.

Esta situación marida con las conclusiones del Informe de Transformación Bertelsmann (BTI) 2026: por primera vez en 20 años de análisis, el 56% de las 137 naciones estudiadas son autocráticas; es decir, dos tercios de los territorios evaluados desde 2006 son hoy menos democráticos que hace dos décadas. El documento fue destacado por Daniel Hadad, fundador de Infobae, al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Matanza por su impacto en la transformación del periodismo en Hispanoamérica.

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La estrategia de los hermanos Milei para lo que viene y de cara a 2027 será, según advierten todos los que tienen acceso a Olivos, polarizar con los que están del otro lado de la grieta. El blanco obvio será, una vez más, el espectro peronista. “Si aceptamos el desafío del cambio, volveremos a ser grandes nuevamente. Si no tenemos los cojones para enfrentar el cambio, nos vamos a convertir en la mierda a la que nos llevaba el kirchnerismo”, dijo el mandatario en una de sus últimas apariciones públicas.

Axel Kicillof en el PJ bonaerense

Por la contundencia de esa línea discursiva, que tiene como fin último aumentar el nivel de polarización a medida que se acerquen las elecciones nacionales, algunos conocedores de los entramados de la Justicia federal se sorprendieron por un puñado de nombres que aparecieron entre las ternas que envió La Libertad Avanza al Senado para llenar vacantes en los juzgados: Juan Manuel Mejuto, Hernán Figueroa, Santiago Vismara, Ana Clarisa Galán o Ángeles Ramos, cercanos a la agrupación K Justicia Legítima y a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, son apenas algunos casos para seguir de cerca. “¡No son kirchos! Mirá si Karina, los Menem o el propio Juan Bautista Mahíques van a hacer algo así”, se indigna una fuente al tanto de los movimientos ante la consulta. Hay otra novela para seguir en torno a los posibles nuevos integrantes de la Cámara Federal, la encargada de revisar causas de corrupción resonantes.

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En ese contexto de rosca tribunalicia infinita, un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) descubrió que en las listas de LLA hay al menos 12 postulantes que “saltaron” más de diez posiciones en el orden de mérito de sus concursos, 20 que no estarían en las ternas según su ubicación original y 7 familiares de magistrados en actividad o jubilados. ¿Y la paridad de género? Bien, gracias. El 70% de los preseleccionados son varones.

Por fuera de la trama judicial, la mesa política libertaria tiene la misión de seguir de cerca la decena de proyectos que el oficialismo mandó al Congreso para su aprobación. Por ahora, las prioridades son la Ley de Hojarasca en la Cámara de Diputados y el proyecto de Propiedad Privada en la Cámara de Senadores. El problema es que son temas poco populares, que no alcanzan para entusiasmar a la población. Mientras tanto, la reforma electoral duerme el sueño de los justos: todos los aliados avisaron que no van a apoyar la eliminación definitiva de las PASO.

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Pero hay otra novedad que puede desvelar a La Libertad Avanza y más puntualmente a sus estrategas electorales: en el más estricto sigilo, un grupo variopinto de gobernadores empezó a discutir una idea que podría complicar los planes nacionales de Javier Milei. “¿Y si nos ponemos de acuerdo para que nuestras provincias voten todas en la misma fecha?”, propuso hace algunas semanas un destacadísimo referente del interior. “Una cosa es ir uno a uno contra ellos, y otra cosa es armar una suerte de súper domingo, donde los libertarios se tengan que enfrentar contra todos a la vez”, revela ese hombre ante Infobae. Y sigue: “Con desdobladas, el Gobierno puede trabajar cada contienda con más fuerza, planificación y recursos. En cambio, si vamos todos juntos, incluso mejor si es en los primeros meses de 2027, su poder se desinfla. Es una jugada maestra para que no nos tengan más como rehenes de nada”.

Alerta spoiler: este diseño, que entusiasma sobre todo a los mandatarios que no tienen tantos incentivos para acordar con la Rosada, se puso sobre la mesa en reuniones ultra secretas pero no tiene todavía sus detalles articulados. Si se concretara, sería algo más que una picardía de calendario: se convertiría en una verdadera revolución federal contra los sueños de reelección del primer presidente liberal libertario de la historia Argentina.

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