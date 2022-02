¿Son confiables los resultados de Cuarto poder sobre la renuncia de Pedro Castillo?

Una encuesta debidamente realizada puede ofrecer una lectura detallada y confiable de la opinión de la población, por ello es importante que los ciudadanos consulten los resultados de encuestadoras confiables cuya trayectoria no se haya visto manchada ni cuestionada. Sin embargo, la virtualidad ha permitido que se habilite la opción de consultar a la población a través de diversos mecanismos, entre ellos, la lectura de un código QR que transporta al internauta a un sitio web donde podrá dar su opinión respecto a una pregunta en particular, tal como sucedió en el más reciente programa del dominical Cuarto poder.

Minutos después de haberse iniciado el programa del domingo 6 de febrero, la conductora Sol Carreño hizo un repaso por la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país tras la renuncia del gabinete Vásquez y Valer. “ Una de las salidas constitucionales sería la renuncia del presidente (Castillo). Nosotros queremos saber hoy si ustedes, nuestros televidentes, piensan que esta es un solución ”, señaló para indicar que la pregunta a responder sería “ ¿El presidente Castillo debe renunciar? ”.

A poco de finalizar el programa, se reveló que de un total de 54,263 votantes se concluyó que 89.90% de estos consideraban que el presidente Castillo sí debe renunciar al cargo, mientras que el 10.1% consideraba que esa no era la salida . Es importante resaltar que en ningún momento se refirió a este mecanismo de consulta como una encuesta, sino como una “pregunta” que se le hacía a quienes habían sintonizado el programa; sin embargo, también es crucial resaltar que los resultados no son representativos del sentir nacional pues no se realizaron bajo ningún tipo de lineamiento formal que busque una opinión diversificada.

RESULTADO LIMITADO

Tal como se señaló en el mencionado programa la pregunta planteada buscaba conocer la opinión de los televidentes que sintonizaron el programa, pero, aún así, esto no incluye a todos los que siguieron de cerca su programación ya que para participar hacen falta diversas herramientas.

Acceso a un smartphone: Para llegar a la página donde se podía dar la postura respecto de la pregunta planteada, hacía falta contar con un teléfono capaz de leer el código QR ubicado en la pantalla. Además, no todos los portantes de un smartphone conocen cómo escanear la imagen, lo cual imposibilita el acceso a la página deseada.

Acceso a internet: Al ser Cuarto poder una programa de un canal de señal abierta cuenta con una importante llegada a la población, pero no todos los que lo miran cuenta con acceso a internet, herramienta fundamental para responder a la pregunta. Según una publicación de Andina de junio del 2021, a nivel nacional solo 66.8% de la población contaba con acceso a internet.

Información limitada: Si bien más de 54,000 respuestas parece un número considerable, la cifra apenas simboliza a un 0.16% de la población nacional. Además, el programa no especificó si contaba con la información sobre la ubicación geográfica, rangos de edad, nivel socioeconómico, sexo, entre otros de los consultados, lo cual hace que el resultado no refleje la diversas tendencias dentro de los tantos grupos que las encuestadoras sí toman en cuenta.

Si bien el programa nunca señaló que se trataba de una encuesta, es importante que se mencione textualmente que no se trata de una para evitar confusión en la población , sobre todo si se trata de una salida a una situación tan complicada como la crisis política. En conclusión, se puede decir que los resultados no son confiables por la falta de advertencia a la población sobre el proceso y la limitada información que se tiene sobre este.

