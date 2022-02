Yiddá Eslava estalla y llama “larvas sociales” a sus detractores: “No hace nada por lograr sus metas”

Yiddá Eslava respondió a quienes critican a los demás. (Foto: Instagram)

Yiddá Eslava usó su cuenta de Instagram para dar un mensaje a aquellas personas que critican a los demás. Esto como clara respuesta a una usuaria que la llamó “pedante y soberbia” tras verla de lejos, además de otro críticos que se han ido sumando. Aunque la actriz no ha dudado en responderles de frente, usó su red social para dar un mensaje mucho más general.

Como se recuerda, Eslava y Julián Zucchi han lanzado recientemente su película ¿Nos casamos? Sí, mi amor. Y si bien es cierto, han recibido muchas felicitaciones, las críticas no se han hecho esperar, sobre todo, una en particular que terminó dañando a la exchica reality.

“Yiddá, te sigo por este medio y me encanta tu perseverancia, esa constancia, sencillez y lo frontal que eres, pero al verte en tu alfombra roja (dicho sea que estuve de pasada. Al verte, me detuve un momento), diste una impresión muy pedante, soberbia. La verdad me quedé sorprendida. De lejos observaba tus actitudes y como la gente te ovacionaba, pero no les hacías caso”, escribió la detractora. “(Actitud) totalmente contraria a la de los demás actores, inclusive Julián un trome, muy atento con todos, que pena si se te subieron los humos”, acotó.

De inmediato, Yiddá decidió responder, explicado que en el avant premiere, evento donde la usuaria la vio, ella se encargó de muchas labores, mientras que Julián se dedicaba de recibir a los invitados y atender a los fans. Una vez concluida su tarea, no dudó en tomarse fotos con todos sus seguidores. “Te juro que me da pena leerte”, concluyó la actriz.

Sin embargo, eso no quedó ahí, a través de su historia de Instagram, la joven dedicó un mensaje a todos los detractores, llamándolos “larvas sociales”.

“Los que te critican sin fundamento, son los que no hacen nada por lograr sus metas, hablan desde la envidia y vomitan su esencia pura, evidenciando el grado de ignorancia que tienen, típico de las larvas sociales” , escribió la pareja de Julián Zucchi.

“Para detectarlas /los lleva años de experiencias tristes, pero cuando lo logras, es muy placentero ver cómo se esfuerzan por dañarte, y solo hacen en ridículo” , acotó la también influencer.

¿POR QUÉ YIDDÁ ESLAVA NO PUDO ATENDER A SUS FANS?

Mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, Yiddá Eslava explicó por qué no pudo atender a sus seguidores en todo momento. La actriz se defendió así de una detractora que la llamó soberbia y pedante por supuestamente no atender a sus seguidores en el avant premiere de su película ¿Nos casamos? Sí, mi amor.

“¿Quiero entender, estuviste de pasada y con eso me escribes esto? Mira, a ver, te explico, yo me encargué de todo, estaba viendo quiénes habían llegado, por qué no había agua en el camerino, si la lista estaba impresa, etc. Es tan fácil hablar, y claro que Juli estaba hablando con el público, porque somos un equipo, luego cuando ya todo se ordenó, me saqué fotos con todas las personas que estaban en las vallas esperando, y cuando digo todas es todas, te juro que me da pena leerte“, escribió Yiddá, quien tuvo el inmediato respaldo de sus seguidores.

