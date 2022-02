Francke: “Pedro Castillo tiene que cambiar. No despacha con sus ministros, su círculo de asesores tiene el principal poder”

Pedro Francke dijo que Pedro Castillo no le propuso ser premier. Foto: Andina

Pedro Francke, exministro de Economía y Finanzas, dijo que el mandatario Pedro Castillo no se da tiempo para despachar con su gabinete y quienes toman las decisiones son los asesores presidenciales del jefe de Estado.

En una entrevista con La República, el político aseguró que el presidente peruano no le había pedido su renuncia pero “constitucionalmente, cuando renuncia la premier Mirtha Vásquez, cae todo el gabinete”.

“No es necesario administrativamente la renuncia. Yo renuncié porque me pareció que era una forma de dar un mensaje en esa coyuntura”, dijo y agregó que Pedro Castillo tampoco le pidió quedarse al frente del MEF.

Pedro Francke comentó que jamás recibió alguna comunicación directa con el presidente para advertir que estaba haciendo bien o mal.

“Nunca recibí una comunicación del presidente Castillo diciéndome ministro Francke usted no está haciendo bien esto, o yo quiero que usted haga estas otras políticas. Tampoco me dijo nada el domingo que lo acompañé en una visita a Caballococha”, confesó.

El economista sostuvo que Pedro Castillo tampoco le pidió ser presidente del Consejo de Ministros y para ser estar a cargo del ministro de Economía había pedido “condiciones básicas” como “que haya un premier intachable y comprometido con las propuestas de cambio y la lucha contra la corrupción”.

Francke dijo que la forma de gobernar del presidente “tiene que cambiar” porque sus asesores son los que tienen el “principal poder”.

“Pedro Castillo tiene que cambiar. No se da tiempo para despachar con sus ministros mientras su círculo de asesores son los que tienen el principal poder, que es lo que han llamado el gabinete en la sombra. El principal espacio de toma de decisiones del presidente tiene que ser con su premier y ministros”, afirmó.

El economista manifestó que no tiene disposición para aceptar ningún cargo, aunque tampoco se lo han ofrecido y aseveró que antes habían propuestas más cimentadas.

“La propuesta que se hizo con el gabinete de Mirtha Vásquez, incluso antes, tenía elementos esenciales de cambio como la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, con la idea de un impuesto especial a la minería, para fortalecer los sectores de Educación y Salud, que son temas esenciales, junto con los temas de equidad de género y contra todo tipo de violencia”, enunció.

LOGROS EN SU GESTIÓN

El exministro de Economía y Finanzas declaró que “son logros muy valiosos” lo que se hizo durante su gestión.

“Cuando recibimos el Gobierno, la perspectiva de crecimiento era de 10% y el salto a 13% es muy fuerte, son cerca de S/ 25 mil millones adicionales para la economía de los peruanos. Además, con un déficit fiscal reducido, con inversión pública récord. También hemos tenido un crecimiento de la inversión privada sustancial, porque a veces se dice que los inversionistas están preocupados, no le creen al Gobierno y que la política económica está mal, pero no, las cifras no mienten, están allí”, expuso.

Pedro Francke comunicó que está “convencido de que están dadas las condiciones para dar un crecimiento significativo este año” porque en el MEF se dejó una “proyección de crecimiento de 4%, pero creo que fácilmente se puede sobrepasar esa cifra” y consideró que este año se daría la última ola covid para que muchas actividades puedan reactivarse.

“La inversión pública y privada tienen muy buenas posibilidades; además, tenemos buenos precios de los metales”, aseveró.

PROBLEMAS EN EL GOBIERNO DE CASTILLO

Para Francke, el clima político es “uno de los grandes problemas nacionales” y actualmente en el Gobierno de Pedro Castillo es complicado encontrar un “un gabinete que sea intachable, que haya estricto respeto a los derechos civiles, a los derechos sociales, que esté comprometido con una propuesta de cambio y que tenga una amplia base de sostenibilidad”.

“Allí, tanto el presidente Castillo como el Congreso tienen que hacer un esfuerzo para lograr una mejor consolidación por el lado político”, agregó.

Sobre la labor del Congreso, el exministro de Economía declaró que hasta las bancadas “más opositoras” votaron a favor de la propuesta de presupuesto para este año, pero espera que el Parlamento lo “lo apruebe por amplia mayoría o por consenso en los próximos días”.

“Los ministros tienen el rol de ministros. El presidente tiene derecho de llamar a sus asesores y uno puede discrepar de ellos, pero cada uno con su función. En mi rol de ministro hemos llevado la política económica muy bien y todo eso se basa en decretos de urgencia, en decretos supremos, en propuestas de proyectos de ley que son firmadas y aprobadas por el presidente. El rol de un ministro es despachar con el presidente, llevarle las medidas concretas y sobre esa base conducir al país. En ese sentido, tengo la confianza de haber cumplido un rol que espero haya sido de ayuda para el país”, complementó.

