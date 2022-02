Magaly Tv: La firme: ¿Cómo le fue en el rating luego de haber sido superada por Mujeres al Mando?

Magaly Medina y el rating que consiguió su programa.. (Foto: ATV/ Latina)

Se recupera poco a poco. Magaly Tv: La firme ha tenido una semana bastante irregular en el rating, pues en su estreno hizo un total de 8 puntos, mientras que en su segundo día, tras competir con el Perú vs. Ecuador, solo alcanzó hacer 4 puntos.

Sin embargo, esta mala racha solo se debería a la coyuntura de las eliminatorias de fútbol, pues en su tercer día se recuperó y hasta logró ubicarse entre los diez programas más vistos del miércoles 2 de febrero.

Para levantar el rating, la producción de Magaly Tv: La firme no tuvo mejor idea que contactarse con Sheyla Rojas, quien en ese momento se encontraba en el ojo de la tormenta por una presunta infidelidad de su novio Sir Winston.

Cabe precisar que en dicha entrevista la rubia señaló que el empresario mexicano no le fue desleal y todo se trató de un mal entendido, pues ella no vio con buenos ojos que él llame ‘mi reina’ a otras mujeres, provocando que enfurezca y se retire del hogar que compartían.

Las revelaciones que hizo Sheyla Rojas al parecer llamaron la atención del público, pues Magaly Tv: La firme logró ubicarse en el puesto número 8 de los programas más vistos del miércoles 2 de febrero, llegando a alcanzar un total de 9.1 punto de rating en Lima, mientras que en Lima + 6 Ciudades solo hizo 9.2 punto, según Ibope Media.

De otro lado, Mujeres al Mando volvió a caer en el rating durante sus últimas semanas al aire, pues solo consiguió un total de 2.5 puntos en Lima, pero en Lima + 6 Ciudades hizo 3 puntos , ubicándolo en el puesto 43 de la lista de programas.

Como se recuerda, en el día que se enfrentó Perú y Ecuador, el magazine de Latina logró hacer 4.6 puntos de rating, superando al programa de Magaly Medina, quien en su estreno se burló de ellas al conocer que pronto saldrán del aire.

“ Se va a Mujeres al Mando, un programa que nació muerto. Pudieron mantener un cadáver en la refrigeradora durmiendo tanto tiempo , hasta que por fin ya decidieron darle los santos óleos y mandarlo a su casa, pero lo que terminó de matar ese programa que dice Mujeres al Mando, nunca peor dicho un nombre para un programa, porque ellas nunca estuvieron al mando de nada”, señaló la ‘Urraca’.

Sheyla Rojas confesó que malinterpretó las conversaciones que encontró en el celular de Sir Winston, donde le decía 'mi reina' a otras mujeres.

MAGALY MEDINA SACA CARA POR EL CONTENIDO DE SU PROGRAMA

El domingo 30 de enero, Magaly Medina brindó una entrevista a Día D, espacio conducido por Pamela Vértiz. En el set, la ‘Urraca’ aseguró que su programa era “mucho más” que grabar contenido con celular y luego subirlo a redes.

“ Creo que lo de nosotros va más allá (se refiere a grabar con un celular y subirlo a redes), atiende más a la diversión. No solo me río de mi misma, me río del resto también . No soy un ser superior ni la reina de las buenas costumbres para decirle a la gente como se debe comportar, muestro mis imágenes me río de mí y me río del resto. Nos reímos todos junto. La gente se sienta a mirarme para disipar de sus problemas personales y problemas del país”, dijo la conductora.

SEGUIR LEYENDO: