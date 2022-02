Magaly Medina se molesta con Shirley Arica por vender una imagen “limpia” en Ecuador y le recuerda su pasado

Magaly Medina arremetió contra Shirley Arica, quien es todo un éxito en Ecuador. (Foto: Instagram)

Shirley Arica está siendo todo un éxito en Ecuador gracias a su destacada participación en el reality El Poder del Amor. Sin embargo, a Magaly Medina no le gustó para nada que la modelo asegurara en entrevistas que su imagen de “chica problemas” ha quedado en el pasado.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, la ‘Urraca’ indicó que Shirley Arica se está presentando a sí misma en Ecuador como una figura con una amplia y limpia trayectoria televisiva, cuando esto no es así, o al menos eso sostiene Magaly Medina.

“ Le está vendiendo el cuento a los ecuatorianos, que ella es una mansa paloma , que tiene experiencia en televisión, que en el reality en el que estuvo en Turquía lavó su imagen, que la pasó por colador”, comentó la conductora.

Tras ello, criticó a la recordada ‘Chica realidad’ por presentarse también como actriz. “A los ecuatorianos les ha contado un cuento edulcorado de que ella es una protagonista en la televisión. Se ha vendido como modelo, actriz, chica reality. ¿Cuándo ha actuado y dónde? Aparece llorando en televisión sí, pero eso no quiere decir que eres actriz”, añadió.

LA ACUSA DE OCULTAR SU PASADO

Magaly Medina señaló que Shirley Arica no le ha contado a la prensa ecuatoriana sobre su pasado mediático en Perú. Y es que en las entrevistas que ha brindado la modelo en el extranjero, ha evitado entrar en detalles sobre los escándalos que protagonizó en nuestro país.

Recordemos que la modelo ingresó al mundo de la farándula con tan solo 18 años y desde entonces estuvo envuelta en varios hechos polémicos, como su romance con Reinmond Manco, enfrentamientos con Tilsa Lozano, peleas con el padre de su hija Rodney Pío. Hace poco ha sido vinculada a una red criminal ‘Los Incorregibles’.

“ Ella no les ha contado mucha parte de la historia, no les ha dicho que ella acá ha tenido una seguidilla de escándalos, que ella acá siempre ha sido una chica problema ”, aseguró la presentadora de Magaly TV La Firme.

LE RECUERDA SU ROMANCE CON JEAN DEZA

Magaly continuó criticando a la popular ‘Chica realidad’ luego que asegurara que no se ha enamorado hace cuatro años, pese a que hace dos fue ampayada varias veces con Jean Deza.

“¡Más mentirosa! Hace dos años estabas chapando con Deza, estabas sentada ahí en sus piernas, lo apapachabas, lo besuqueaba. Entonces, desconoció a Deza, lo borró de su historia”, señaló la ‘Urraca’ tras recordar que, debido a este ampay, el futbolista fue sancionado por el club Alianza Lima.

Magaly Medina critica a Shirley Arica por vender una imagen "limpia" en Ecuador.

¿POR QUÉ SHIRLEY ARICA ES VINCULADA A UNA RED CRIMINAL?

A través de un informe emitido en Domingo al Día este 30 de enero, las autoridades señalaron que la modelo Shirley Arica fue involucrada con la red criminal ‘Los Incorregibles’, quienes le habrían robado más de 1 millón 800 mil soles al Estado peruano vulnerando el sistema de contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto tras adquirir el Mercedes-Benz que trasladaba a Miguel Ángel Salinas, presunto cabecilla de la organización. Asimismo, señalaron que las investigaciones continúan, y de confirmarse el supuesto, la modelo sería intervenida.

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el chofer y testaferro de Miguel Ángel Salinas, Jorge Luis Urilla Uchua, adquirió este vehículo color rojo en mayo del 2020 de la empresa J.C. Ugarte Import S.A.C., pagando en efectivo. Meses después, el hombre vendió este auto a la misma concesionaria.

En agosto del 2020, la madre de la modelo compró este carro, siendo cancelado a través de dos transferencias y un depósito en efectivo . Sin embargo, para la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS este registro no figura. Domingo al Día se comunicó con la modelo, quien no dudó en responder y asegurar que no conoce al mencionado hombre.

