Resumen: Raúl Romero, Bad Bunny y más noticias que remecieron el espectáculo este jueves 03 de febrero

Conoce las noticias más importantes de la farándula peruana de este 03 de febrero. (Foto: Instagram)

La mañana de este último jueves 03 de febrero un vídeo de Tiktok se hizo tendencia con Raúl Romero como protagonista. Esto sucedió luego de que una fanática lo grabara desde la ventana de un carro y le preguntara el por qué no conducía Esto es Habacilar.

Horas más tardes, otra noticia que remeció no solo a los fanáticos de la farándula peruana fue el anuncio de una segunda fecha para el concierto de Bad Bunny en Lima. Miles de fans celebraron la decisión de la productora Masterlive, pues tendrán otra oportunidad para comprar un boleto que los llevará a ver a su artista favorito.

Por otro lado, Melissa Paredes no se quedó callada ante las afirmaciones de Janet Barboza, quien señaló en el bailarín Anthony Aranda antes de ser ampayado con la modelo tenía planes de viajar con una chica de la farándula.

RAÚL ROMERO HABLA DE ESTO ES HABACILAR

Un video colgado en Tiktok se hizo viral luego de que una persona grabara a Raúl Romero corriendo mientras lo llamaba y le reclamaba por qué no estaba en Habacilar. “Raúl, te amo. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no estás en Habacilar? Ya no veo por eso”, se le escucha decir y a lo que el popular “cara de haba” volteó para responderle.

“Habacilar no está todavía en la tele. Es otra cosa, debieron haberle puesto otro nombre, ¿no?”, acotó el cantante mientras seguía trotando, no sin antes despedirse con la mano.

El recordado conductor de Habacilar se encontró con una fan y dejó un curioso mensaje. ¿Prepara su regreso a la TV?

BAD BUNNY ANUNCIA SEGUNDA CONCIERTO PARA LIMA

La productora encargada de traer a Bad Bunny al Perú anunció la tarde de este jueves un segundo concierto para el próximo 14 de noviembre en el Estadio Nacional. La venta de entradas para todas las zonas se llevará a cabo este lunes 7 de febrero a partir de las 9 a.m. a través de la plataforma virtual Teleticket.

Los boletos van desde los 175 soles en zona tribuna sur hasta los 680 soles en zona “La Plata”. Cabe resaltar que para esta nueva fecha no habrá una pre-venta ni descuentos. Asimismo, los tickets son estrictamente digitales, personales y únicos, diseñados con código QR intransferible que permitirá el acceso al aforo.

Bad Bunny tendrá segundo concierto en Lima. (Foto: Teleticket)

JOSIMAR LE PIDIO A GIANELLA YDOÑA VIVIR JUNTOS EN ESTADOS UNIDOS

El programa de Magaly Medina presentó una entrevista que sus reporteros mantuvieron con la madre del hijo y exesposa del salsero Josimar. Gianella Ydoña, recordada por ser “la protagonista” reveló que el cantante le propuso quedarse en Estados Unidos para “empezar de cero”.

“Vamos a hacer otra vida acá. Vamos a hacer otro bebé”, confesó que le dijo el artista nacional. Además, indicó que en su estadía en tierras americanas, él aún mantenía una relación con María Fe Saldaña. “Cuando yo estuve allá, ellos (Josimar y María Fe) estaban de novios”.

Además, afirmó que la joven empresaria tenías planes de viajar pero, al parecer, le negaron la visa. Asimismo, le agradeció por haber cuidado a su hijo durante su relación con Josimar.

MELISSA PAREDES HABLÓ CON PAULA MANZANAL TRAS CONFESIÓN DE JANET BARBOZA

Janet Barboza aseguró que Anthony Aranda planeaba viajar con otra mujer a Barcelona un día antes de ser ampayado con Melissa Paredes y que una chica del espectáculo le dijo que “ella era su plan A y Melissa su plan B”. Pese a no dar nombres, muchos aseguraron que se trataba de Paula Manzanal, quien también participó en Reinas del Show y tuvo como compañero al bailarín.

Tras ello, Melissa Paredes contó que Paula Manzanal se comunicó con ella para dejar las cosas en claro, ya que los usuarios no dejaban de señalarla como “el plan A” de Anthony Aranda.

“Yo he estado en la clínica y Paula me escribe a mi Instagram. Me dice ‘Meli, no tengo idea por qué están diciendo esto. Yo no tengo nada que ver (con Anthony Aranda) (...) “No había visto nada y me manda las capturas de lo que habían hablado. Yo le digo ‘tranquila, nosotros no hacemos caso, así que normal’. Y me dice ‘sí, pero mira, es que me quieren picar’”, dijo a un reportero de Mujeres al Mando durante el avant premiere de la película “¿Nos casamos? Sí, mi amor”.

Melissa Paredes y Paula Manzanal conversaron tras la tremenda confesión de Janet Barboza sobre Anthony Aranda. (VIDEO: Latina TV / Mujeres al Mando)

OLINDA CASTAÑEDA PERDIÓ SU EMBARAZO

El pasado mes de diciembre Olinda Castañeda anunció que estaba embarazada a través de una publicación en sus redes sociales en donde se veía la ecografía de su bebé y una prueba de embarazo positiva junto a un emotivo mensaje. Sin embargo, en una entrevista la exmodelo abrió su corazón y contó que había perdido a su bebé fruto de su amor con su esposo Christian Marcial.

“Pasamos por un momento complicado, hace dos semanas en nuestra ecografía, nos dijeron que el embarazo no había continuado, solo había saco gestacional y tenía que hacerme una limpieza. Al final comprendimos que Dios sabe por qué hace las cosas y siempre hay que estar agradecidos con él”, señaló Olinda al diario Trome.

La pareja se conoció en plena pandemia y este 2022 serán padres de su primer bebé juntos. (Foto: Instagram/@olinda0905)

SEGUIR LEYENDO