Hernando Cevallos asegura que debe “rectificarse el rumbo” de la designación de Héctor Valer en la PCM

Héctor Valer, premier, y Hernando Cevallos, ministro de Salud.

Otro ministro se pronunció en contra del premier Héctor Valer, sobre quien recaen denuncias por violencia familiar hechas por su hija y su difunta esposa en el 2016. El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, manifestó a través de su Twitter que se debe rectificar el rumbo del gabinete ministerial.

A través de un hilo, Cevallos explicó que el gobierno de Pedro Castillo tiene la esperanza, al igual que millones de peruanos, de lograr cambios hacia un país más justo , por lo que la designación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no refleja este compromiso.

“El actual Gobierno llegó acompañando la esperanza de millones de peruanos para lograr los cambios hacia un país más justo. La designación de la PCM no refleja este compromiso, debe rectificarse el rumbo y escuchar al Pueblo”, tuiteó el titular del Minsa.

Del mismo modo, el ministro de Salud precisó que “un gabinete sin la clara decisión de transformar al país sólo alienta la ofensiva de la corrupción y a la derecha golpista en el Congreso”.

Twitter: @HCevallosFlores

Con estos mensajes, Hernando Cevallos se sumó al pedido realizado por el titular de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino , quien exhortó a Héctor Valer, la mañana de hoy, 4 de febrero, que “dé un paso al costado”.

“Violencia familiar, grave problema que debemos erradicar, afecta a agresores y víctimas, ambos requieren un proceso serio de atención y rehabilitación psicosocial y espiritual. Amigo [Héctor Valer] es necesario dé usted un paso al costado en la [Presidencia del Consejo de Ministros]”, escribió en un tuit.

Hasta el momento, solo dos miembros del actual gabinete han pedido la renuncia del premier debido a las denuncias que recaen en su contra por violencia familiar y a la mujer. Al respecto, el titular de Ministerio de del Interior, Alfonso Chávarry, solo expresó que desconocía las denuncias del presidente de Consejo de Ministros y que solo “conoce de vista” a sus nuevos compañeros de gabinete.

“Desconozco sobre el particular, recién he ingresado, no conozco los antecedentes ni a los nuevos ministros que han ingresado. Los conozco de vista desde la juramentación”, indicó.

Mientras tanto, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia , justificó las denuncias contra Valer alegando que “los temas personales son personales”. Estas declaraciones las dio en la primera conferencia de prensa del tercer gabinete de Pedro Castillo, en la cual se ausentó el premier.

“Nosotros no hemos tocado ningún tema personal, en el Consejo de Ministros hay una agenda establecida a la que se tiene acceso mediante el portal de Transparencia, donde se han aprobado algunos decretos del Ministerio de Justicia y los dos puntos que hemos tocado (…). Los temas personales son personales”, indicó.

Por su parte, la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, rechazó todo tipo de violencia contra la mujer “venga de donde venga”, sin embargo, evitó pronunciarse sobre la continuidad de Héctor Valer en el cargo.

“Como mujer yo voy a rechazar todo tipo de violencia, venga de donde venga la tenemos que rechazar. Sin embargo, creo que este es un nuevo gabinete, no voy a dar mayor respuesta de ello, estamos actuando inmediatamente hoy por el sismo que ha ocurrido en la zona (de Amazonas)”, expresó.

PEDRO CASTILLO DARÁ HOY MENSAJE A LA NACIÓN

El presidente Pedro Castillo dará hoy un mensaje a la Nación en medio de la polémica por la designación de Héctor Valer como titular del Consejo de Ministros. Así lo informó la cuenta de Twitter de la Presidencia, aunque no detallaron la hora.

El jefe de Estado, quien estuvo en Brasil para hacer acuerdos bilaterales con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, llegó el jueves a territorio nacional. Se desconoce cuál va a ser el mensaje que dará, pero parece indicar que estaría relacionado a las críticas suscitadas por la elección de Valer como premier, que tiene denuncias por agresión a su esposa e hija.

SEGUIR LEYENDO