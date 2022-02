Melissa Paredes revela qué le dijo Paula Manzanal sobre Anthony Aranda tras la fuerte confesión de Janet Barboza

Melissa Paredes y Paula Manzanal hablaron sobre Anthony Aranda tras revelación de Janet. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes rompió su silencio luego que Janet Barboza hiciera una tremenda confesión sobre Anthony Aranda durante una entrevista. La conductora de América Hoy aseguró que el bailarín planeaba viajar con otra mujer a Barcelona un día antes de ser ampayado con la modelo.

“Yo desconfío un poco de un hombre que un día antes le dice a otra mujer: ‘tengo mi pasaporte listo, llévame a Barcelona’ . Esto un día antes del ampay. Entonces, cuando ahora me preguntan qué pienso de él… yo desconfío”, señaló la popular ‘Rulitos’.

Pero lo que terminó por causar revuelo fue la confesión que, según ella, le dijo una famosa chica del espectáculo. “Ella nos dijo ‘yo era su plan A, y Melissa Paredes era el plan B’”, dijo para América Espectáculos.

Aunque la presentadora de América Hoy no dio nombres, muchos aseguraron que se trataba de Paula Manzanal, quien también participó en Reinas del Show y tuvo como compañero de baile a Anthony Aranda. Incluso, ella confesó que el bailarín le dijo “te quiero” por las mismas fechas del ampay.

MELISSA PAREDES Y PAULA MANZANAL HABLARON

Luego del tremendo destape de Janet Barboza, Melissa Paredes contó que Paula Manzanal se comunicó con ella para dejar las cosas en claro, ya que los usuarios no dejaban de señalarla como “el plan A” de Anthony Aranda.

“Yo he estado en la clínica y Paula me escribe a mi Instagram. Me dice ‘Meli, no tengo idea por qué están diciendo esto. Yo no tengo nada que ver (con Anthony Aranda)’ . Yo le dije que no entendía, que tranqui, que fresh”, le señaló a un reportero de Mujeres al Mando durante el avant premiere de la película “¿Nos casamos? Sí, mi amor”.

Según contó la modelo, Paula le explicó todo lo que había dicho Janet Barboza al notar que no tenía la más mínima idea sobre todo lo que estaba sucediendo.

“No había visto nada y me manda las capturas de lo que habían hablado. Yo le digo ‘tranquila, nosotros no hacemos caso, así que normal’. Y me dice ‘sí, pero mira, es que me quieren picar’ ”, expresó la exintegrante de Bienvenida la Tarde.

PIDE QUE LA SUELTEN

Melissa Paredes no descartó haber sido el “plan B” de Anthony Aranda, pero dejó en claro que es un tema que no le importa porque está más que contenta al lado del bailarín, con quien lleva más de un mes de relación y hasta se han hecho un tatuaje juntos.

Además, la modelo le pidió a Janet Barboza que deje de hablar sobre ella, puesto que ya no forma parte de América Hoy y no hay necesidad de mencionarla más en el programa.

“No tengo idea (sobre ser el plan B), yo solo soy feliz. No tengo por qué tanta cosa... ya no estoy allá. Deberían llevar la fiesta en paz”, indicó Paredes.

Melissa Paredes y Paula Manzanal conversaron tras la tremenda confesión de Janet Barboza sobre Anthony Aranda. (VIDEO: Latina TV / Mujeres al Mando)

JANET LANZA MÁS DARDOS CONTRA ANTHONY ARANDA

Durante una entrevista con RPP, Janet Barboza señaló que para ella Anthony Aranda estaría usando a Melissa Paredes para obtener fama , algo que ya habría intentado con otra famosa en su momento.

“Siento yo que él, esto que ha hecho con Melissa, ya lo intentó antes con otra figura del medio, y pues esta figura finalmente no le dio cabida , es más le prohibió que la mencionara. Me deja con la duda y me da a pensar que lo que intentó con esta mujer famosa y guapísima no le ligó, en cambio con Melissa sí. Pienso que hay un afán de hacerse famoso, popular”, dijo.

De otro lado, Ethel Pozo también se pronunció y aseguró que ella nunca imaginó que el programa América Hoy se vería envuelto en un escándalo por una de sus conductoras. “A veces la vida real supera la ficción, quien iba a pensar sobre este guion, nadie lo había escrito”, señaló.

