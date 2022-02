Alex Aguinaga, exjugador de Ecuador, criticó el desempeño de Perú en Lima: “No merecieron ganar”

El ecuatoriano Alex Aguinaga jugó contra Perú en partidos amistosos, de Eliminatorias y Copas Américas.

Las selecciones de Perú y Ecuador jugaron un partido bastante apretado el pasado martes 01 de febrero por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. De hecho, el resultado final fue un empate que, por el contexto que se vive en esta parte del continente, fue valioso para ambos equipos. En ese sentido, Alex Aguinaga, se refirió al desempeño de la ‘bicolor’, del cual mencionó que no mereció ganar por lo hecho en el campo de juego.

Primero se refirió a la actuación de los peruanos, de quienes se sorprendió por lo mostrado en el primer tiempo, donde sufrieron el tempranero gol de Michael Estrada tras una gran asistencia del zaguero Félix Torres. “ Vi demasiado pausado a este equipo peruano. Si estás jugándote la clasificación, porque se podría quedar fuera, y necesitas ganar para asegurarte el puesto, no hizo los méritos suficientes para ganar. Pero se encuentra con el gol”, señaló el exjugador de la ‘Tri’ en el programa deportivo ‘Harta Pelota’ de La Redonda TV.

Y es que efectivamente, el elenco nacional se mostró sorprendido por el tanto del delantero ‘norteño’, quien aprovechó un error y distracción de Alexander Callens apenas a los dos minutos de haber empezado el partido. Sin duda, que esto trastocó los planes de los dirigidos por Ricardo Gareca, quienes no tuvieron la rebeldía necesaria para sacar a relucir sus cualidades y estuvieron fuera de la sintonía que pedía el encuentro. En cierto modo, pudo haber sido las ausencias de Christian Cueva y Gianluca Lapadula uno de los factores por lo cual la ‘bicolor’ no se encontró en la cancha. Santiago Ormeño, el reemplazante a última hora de ‘Lapa’, no se adaptó al sistema de juego y le costó bastante realizar los movimientos que se le suele pedir al ‘9′ de Perú.

El peruano Santiago Ormeño luchando un balón con Piero Hincapié. | Foto: REUTERS

Sin embargo, esto cambió en la segunda mitad, pues el ‘Tigre’ se percató de esta situación y movió el banco de suplentes. Los ingresos de Christofer Gonzales (por Ormeño), Edison Flores (por Raziel García) y Alex Valera (por Sergio Peña) le dieron otro ritmo y actitud a la ‘blanquirroja’. De hecho, se le vio un equipo más dinámico y con mayor predisposición para jugar al fútbol. Fue así que tras una gran presión de Alex Valera a la defensa ecuatoriana, Luis Advíncula tomó un rebote en área rival y centró para que el ‘Orejas’ ponga de cabeza el tanto del empate, desatando la algarabía de todos los hinchas peruanos.

ERROR EN CAMBIO DE ECUADOR

Sin embargo, para que el tanto de la Perú se llegue a concretar, previamente el técnico Gustavo Alfaro había determinado el ingreso de Diego Palacios por Ayrton Preciado. Pero este no tenía su camiseta a la mano y fue a buscarla a los camerinos. Todo este proceso demoró y el árbitro dejó que continúe el partido con el combinado ‘norteño’ con 10 jugadores en el campo. Inmediatamente, llegó la igualdad que provocó que se les escape un encuentro que lo tenían ganado y que los clasificaba como terceros al Mundial de Qatar 2022. Justamente, sobre ello se refirió Aguinaga. “Considero que Diego Palacios se equivocó por no tener consigo su camiseta, más allá de echarle la culpa a otra persona, él tiene que tener su camiseta. Es increíble. Los suplentes también juegan, tienen que estar metidos en el partido ”, explicó.

VICTORIA DE PERÚ A COLOMBIA

Asimismo, el que fuera mundialista con Ecuador en Corea-Japón 2002, minimizó el partido que la escuadra peruana realizó ante Colombia en Barranquilla, donde si bien se enfocó en funciones tácticas y defensivas, pudo ganarlo gracias al gol del mismo Flores. “Más que jugar mal, Perú tuvo una oportunidad de gol, la aprovechó y nada más. Por ahí se defendió bien ”, sostuvo.

El exjugador de la 'Tri' cree que este la 'bicolor' tenía la obligación de ganar y no estuvo a la altura del partido. | Video: La Redonda TV

