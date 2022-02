Alex Valera tras su actuación con la selección peruana: “Traté de demostrarle a Gareca por qué fui convocado” | FOTO: FPF

El último martes, Alex Valera delantero de la selección peruana y Universitario de Deportes, ingresó al minuto 61 en reemplazo de Sergio Peña para potenciar el ataque cuando estábamos abajo en el marcador. Él demostró sacrificio desde el primer segundo. La peleó en la previa del gol peruano de Edison Flores e intentó incomodar a los centrales ecuatorianos aprovechando que estaba fresco. Incluso siempre buscó ser opción de pase.

Tras su gran desempeñó con la bicolor, Alex Valera atiende a Infobae Perú en exclusiva para recordar ese momento y también hablar sobre los retos que tiene con Universitario de Deportes, club dueño de su pase a pocas horas del debut ante Academia Cantolao por la Liga 1 Temporada 2022.

Felicidades por el buen partido con la selección peruana, ¿imagino que será una motivación para el debut con Universitario contra Cantolao por la Liga 1?

Sí, la verdad que sí. Pienso que he comenzado bien el año y quiero terminarlo así bien.

Debutaste en Eliminatorias con la selección peruana, tuviste minutos y entraste muy bien ante Ecuador ayudando en el gol de Edison Flores, ¿tú como te sentiste?

Fue una oportunidad del profesor Ricardo Gareca que me dio y bueno trate de hacer lo mejor para poder demostrarle por qué fui convocado, y bueno gracias a Dios en esa oportunidad pude aportar para anotar un gol.

¿Qué indicaciones te dio Gareca teniendo en cuenta que entraste cuando el marcador no era favorable?

Sí, el gol creo que llegó muy rápido. Después de eso el partido se puso parejo y faltaba el gol. Yo pienso que cuando te anota un gol comenzando el partido cambia todo. La verdad lo que me dijo el profesor era que comience a mover la defensa y entre a chocar la defensa, hacer diagonales y empujar al equipo teniendo en su área. Esa fue la indicación del profesor.

¿Cómo te has sentido con las opiniones de la gente hacia tu persona en redes sociales?

La verdad de la mejor manera. Esos alientos ayudan bastante porque te da mucha confianza y lo tomo de la mejor manera con muchas más ganas de seguir mejorando futbolísticamente.

¿Cómo viviste este reto de sumar los cuatro puntos con la selección peruana?

Este reto para mí es muy bonito. Estos dos partidos son oportunidades para que el profesor vea y analice las opciones que tenemos de llegar al Mundial. Nosotros tenemos que enfocarnos en estos dos partidos para que sacar los puntos necesarios para lograr el objetivo.

Pero ha sido muy difícil llegar a estas instancias con posibilidades de llegar al Mundial

La verdad que ha sido muy difícil, pero siempre la gente nos ha apoyado y nosotros como grupo somos unidos. Para nosotros eso es algo importante y el aliento es una motivación extra.

¿Cómo te sientes de entrenar con jugadores de amplia trayectoria en la selección peruana?

Nosotros concentramos solos, pero la verdad, es muy motivador entrenar con ellos. Desde chico haberlo vistos por la televisión y ahora entrenar con ellos, es algo muy importante, viendo su rutina en el día a día.

¿Cómo te has preparado psicológicamente y físicamente para el partido ante Cantolao de este fin de semana?

Este partido es valioso para nosotros porque tenemos que comenzar con buen pie en el torneo para lo que aspiramos nosotros, tenemos que sacar los puntos necesarios y comenzar este domingo a tratar de conseguir los tres puntos.

De los defensas de Cantolao, ¿ya los estudiaste y sabes qué estrategias usarás para hacer tu juego?

La verdad, ya los conozco a algunos jugadores de Cantolao, y bueno nuestro entrenador está trabajando para ver como vamos a jugar el domingo y ya estamos entrenando durante esta semana.

¿Qué expectativas tienes con la llegada del profesor Álvaro Gutiérrez como técnico de la ‘U’?

Es un nuevo entrenador, un nuevo esquema de juego y simplemente nosotros estamos a la expectativa de lo que quiera el profesor. Tenemos un gran grupo, un grupo muy humilde, trabajador y el profesor va a llegar a hacer un nuevo planteamiento, y nosotros vamos a dar lo mejor por el objetivo.

¿Qué retos te has planteado para el 2022?

La verdad que yo quiero hacer una buena pre-Libertadores y llegar a fase de grupos de ese torneo. Salir campeón también es el objetivo y en lo personal es ser el goleador de la Liga, que es una meta que tengo.

Remaste mucho para llegar al sitial que te encuentras, ¿eso te hace valorar más tu presente?

Yo lo tomo como una forma de que quiero seguir trabajando, mejorando y estoy con los pies en la tierra. Todo lo que me está pasando es una oportunidad para poder salir al extranjero y para eso trabajo. Espero se pueda dar muy pronto.

De hecho con la exposición en la Copa Libertadores y teniendo con minutos se va a dar una oferta concreta en el exterior.

Es una vitrina para nosotros los jugadores y solo queda hacer un buen torneo para madurar futbolísticamente.

En la U se le exige a los jugadores, ¿tú cómo tomas los comentarios hacia tu persona?

Desde que yo llegue a la ‘U’, ya sabía que es un equipo grande y exige hacer un buen torneo. Además, está claro que nosotros tenemos que dar todo en el campo. Así que, desde mi llegada era un reto estar en Universitario y poco a poco estoy adaptándome para hacer lo mejor aportando al equipo.

En internet salió una opción de Colo Colo, ¿te han informado de algo o tú solo estás concentrado en Universitario de Deportes?

La verdad que yo no estoy al tanto de eso, no me han dicho nada. No sé como habrá salido eso, o de repente un periodista habrá dicho. Yo estoy enfocado en mi club, que es Universitario y cuando exista algo concreto, yo mismo lo estaré diciendo.

Finalmente, ¿algún mensaje para el hincha de Universitario de Deportes?

Solo decirles que nos siga apoyándonos y que siga alentándonos con sus mensajes hacia nosotros , yo creo que eso es muy importante y que nosotros daremos lo mejor para el equipo.

