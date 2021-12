Fichajes 2022: quienes se quedan, quienes se van y posibles llegadas

Conoce los posibles fichajes del 2022.

Ya se empieza a mover el mercado de fichajes en todo el mundo con miras a las temporadas del 2022. Jugadores y directores técnicos que dejan sus equipos después de años y llegan a otros renovados. Futbolistas que aterrizan en nuevos planteles como préstamos y otros que llegan con contrato para varias temporadas, renovaciones de jugadores insignia de clubes y de algunos que no aportaron mucho este año pero se les da una oportunidad más.

Así están los fichajes para la próxima temporada estos días, ha y los rumores que nunca faltan sobre posibles arribos que después se caen o negociaciones que a veces incluso nunca existieron. Si quieres enterarte de todo eso continúa leyendo la siguiente nota donde te traemos los últimos detalles sobre los fichajes a nivel internacional.

EUROPA

BARCELONA FC

Xavi Hernández: un rumor que ha circulado en los últimos días es que Xavi Hernández, nuevo director técnico del club, habría dado el okey para que se intente llegar a un acuerdo con Alex Grimaldo, que actualmente juega para Benfica de Portugal. El último partido que disputaron ambos equipos por la Champions League habría sido clave para que Xavi lo tome en cuenta para el próximo año.

PSG

Mauricio Pochettino: Según el periodista italiano, Fabrizio Romano, Mauricio Pochettino se quedaría como director técnico del equipo parisino la próxima temporada. A pesar de que en las últimas semanas se especulaba que Zinedine Zidane llegaría al club francés como su reemplazo. Sin embargo, Nasser Al Khelaifi, presidente del club, señaló “Mauricio Pohettino está aquí en Paris y estamos muy contentos con él. No me gustan los rumores, no es cierto. No hay contacto con Zidane. Es un entrenador de primer nivel.”

Marquinhos: El PSG renovaría el contrato que tiene con Marquinhos durante las próximas semanas, luego de que el defensor de la selección de Brasil se consolidara en el club parisino. Por eso, RMC Sports informó que el comando técnico quisiera seguir contando con él para la siguiente temporada.

SERIE A

Kepa Arrizabalaga: Proveniente de Chelsea, Kepa Arrizabalaga, llegaría para jugar en la serie italiana. Según informó AS, al no tener minutos en la Premier League, el guardameta español sería fichado por Lazio, incluso el técnico del equipo italiano, Sarri, ya habría dado el visto bueno, pero algunos problemas por los que pasa el club podría provocar un atraso en el arribo del portero.

INTER DE MILÁN

Julián Álvarez: Se especula que luego de coronarse como el mejor jugador de la Liga Profesional Argentina, Julián Álvarez estaría en la mira del club italiano y estarían interesados en ficharlo. Sin embargo, otros planteles europeos también tendrían el mismo interés.

REAL MADRID

Toni Rudiger: Según comunicó Frabrizio Romano, se rumora que Rudiger sería el principal fichaje del Real Madrid la próxima temporada, ya que su contrato con Chelsea no avanza, por lo que el alemán podría integrar las filas de la ‘casa blanca’ el año siguiente.

LATINOAMÉRICA

RIVER PLATE

Marcelo Gallardo: Luego de ganar la Liga Profesional Argentina con el equipo, se rumora que Marcelo Gallardo dejaría de ser técnico del ‘millonario’ y su próximo destino estaría entre Uruguay y Brasil. En primer lugar, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) indicó que el reconocido técnico está en la mira para dirigir la selección uruguaya. Asimismo, Flamengo de Brasil despidió a su DT, Renato Gaúcho, después de que el equipo cayera en la final de la Copa Libertadores, por lo que Gallardo estaría dentro de sus planes.

ALIANZA LIMA

Wilmer Aguierre: Una renovación estaría en las cartas para Wilmer Aguirre en los próximos días, ya que luego de campeonar junto con los blanquiazules en la Liga 2021, estaría en los planes del comando técnico renovar el contrato de Aguirre por todo el 2022 y así el futbolista participaría en la Copa Libertadores del próximo año.

LIGA MX

Jonathan Dos Santos: Luego de que Jonathan Dos Santos terminara su contrato con LA Galaxy, se cree que su próxima casa futbolística pueda estar en México, ya que en las últimas horas se relacionó al futbolista con el equipo dirigido por Solari, América de México.

BOCA JUNIORS

Roger Martínez: Los medios argentinos especulan que el colombiano Roger Martínez de América de México llegaría al club xeneize para la próxima temporada, por lo que estaría muy cerca se iniciar las negociaciones para concretar su fichaje.

SEGUIR LEYENDO