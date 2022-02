Diego Palacios y utilero son culpables del gol de Edison Flores según prensa ecuatoriana

Perú empató 1-1 con Ecuador en el estadio Nacional.

Perú iba perdiendo por la mínima diferencia ante Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022, cuando llegó el empate de la ‘bicolor’ por un error en el banco de suplentes con la camiseta de Diego Palacios. En la prensa ecuatoriana hay una opinión divida. Algunos responsabilizan al utilero, mientras que otros también culpan al futbolista.

Corrían los 67 minutos, cuando Ayrton Preciado se dejó caer en el suelo e inmediatamente sus compañeros pidieron su cambio. Gustavo Alfaro mandó a llamar a ‘Chiqui’ Palacios, quien fue enfocado por la cámara recibiendo las indicaciones con el torso descubierto.

Después de escuchar los pedidos del técnico argentino, volteó para ponerse su camiseta y se percató que no estaba en su lugar. El entrenador de la ‘Tri’ comenzó a renegar en la zona técnica por el error, ya que su equipo tendría que jugar con uno menos.

Pasó lo que Alfaro temía. El árbitro dio el visto bueno para que continue el fútbol en el Nacional y la selección peruana atacaba por derecha. Alex Valera luchó una pelota con dos defensores y forzó un pase para Luis Advíncula que puso un pase para la cabeza de Edison Flores.

Este gol significó el empate de la ‘bicolor’. Además, el repartirse los puntos y postergar la clasificación directa de Ecuador al Mundial de Qatar. Ahora la ‘tricolor’ deberá esperar hasta marzo para poder afirmar su presencia en la más grande competición a nivel de selecciones.

Edison Flores anotó el empate en Perú vs Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

La prensa ecuatoriana al final del encuentro, señaló como culpable al utilero del equipo. “Estoy de acuerdo contigo se demoró el ingreso del ‘Chiqui’ Palacios, no encontraban la camiseta en la banca. Seguramente, Alfaro va a jalar algunas orejas”

“ La emoción, mejor no voy a decir nada, pero hasta una cabeza se puede cortar por culpa de esto ”, señaló su compañero en referencia al despido del integrante del comando técnico que se encargaba de colocar las camisetas.

Prensa ecuatoriana señalan a utilero como culpable del gol de Flores

“El error surrealista del utilero de Ecuador no tenga la camiseta nos pudo costar el partido y poner en jaque la clasificación directa, esto en temas laborales puede costarle la cabeza a un empleado”, escribió el periodista Kevin Verdezoto en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, hay comunicadores que también le otorgan responsabilidad al lateral. “Desconozo la logística interna que manejen en la ‘Tri’ pero todo suplente debe estar más que listo para entrar. No es posible que no tenga su camiseta con él”, publicó David Aguirre de Radio Atalaya.

GUSTAVO ALFARO SOBRE EL GOL PERUANO

“No faltó poder de concentración. Hubo un detalle en el momento en que se lesionó Ayrton Preciado. Yo quería ponerlo a Chiqui Palacios y desapareció su camiseta. No estaba su camiseta y no pudimos hacer el cambio. En ese momento, cuando la traen, el árbitro ya había puesto en movimiento la pelota y nos faltaba un jugador. De ahí vino la jugada del gol de Perú”, señaló en conferencia de prensa.

“La verdad es la fatalidad que nos dejó el hecho de que son detalles, errores que no podemos cometer porque hay mucho en juego y el equipo había hecho un muy buen partido. Para ganar el partido nos faltó no cometer ese error ahí y aprovechar las chances muy claras y favorables que tuvimos en el arranque del segundo tiempo para liquidarlo donde Perú estaba con la necesidad y no podía encontrar el juego”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO