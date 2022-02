Renato Tapia piensa en duelo ante Uruguay por Eliminatorias: “Es un rival directo y dependemos de nosotros”

Renato Tapia lleva 2 goles en 12 partidos disputados en estas Eliminatorias. | Captura: Movistar Deportes

La selección peruana consiguió un importante empate 1 a 1 ante el combinado ecuatoriano como parte de la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, aún no ha alcanzado el objetivo que es clasificar al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Renato Tapia ya tiene en la mira el próximo encuentro ante Uruguay, de quien se expresó como un rival directo en esa lucha y que dependen de ellos mismos.

“Nosotros estamos con toda la fuerza, con todas las ilusiones de meternos directos, sabemos que podemos, depende de nosotros, tenemos el siguiente partido contra Uruguay que es rival directo . Lo tenemos ahí, no dependemos de nadie más, hace muchas fechas que no pasaba eso, el grupo está muy motivado, muy metidos en el objetivo y estoy seguro de que se va a lograr”, señaló el volante nacional en conferencia de prensa tras el encuentro ante la ‘Tri’.

Y es que este empate ante los ecuatorianos mantiene a Perú con vida en estas Eliminatorias. Por el momento se ubica en la quinta posición con 21 puntos y con dos partidos aún por llevarse a cabo. De hecho, son cuatro las selecciones que se encuentran en esa disputa pareja por el cuarto y quinto lugar (repechaje): Uruguay, Perú, Chile y Colombia. Salvo un hecho catastrófico, Ecuador va al Mundial como tercera.

Por tal motivo, el duelo de la próxima fecha ante los ‘charrúas’ (cuarta con 22 puntos) será crucial para definir el futuro de ambas selecciones de cara a conseguir un cupo para la Copa del Mundo. El escenario será el mítico Estadio Centenario de Montevideo y ante un elenco que viene entonado luego de dos victorias consecutivas: ante Paraguay (1 a 0 de visita) y Venezuela (4 a 1 de local).

SORPRENDIDOS POR PROPUESTA DE ECUADOR

Ahora, sobre la igualdad en sí ante la ‘Tri’, Tapia se sorprendió por la propuesta del rival, aunque rescató las variante que realizó Ricardo Gareca en el segundo tiempo. “Supimos reaccionar ante un Ecuador que vino a hacer su trabajo. No esperábamos este partido tan cortado, trabado, con un árbitro que no ayudó mucho en el trámite. Nos topamos con una realidad distinta, planteamos un juego de otra manera, no supimos manejarlo, llegó el gol de un pelotazo y eso nos tomó fríos. El cambio vino también por los muchachos que entraron, nos ayudaron mucho para cambiar el marcador”, comentó el mediocampista peruano que jugó 89 minutos y tuvo que ser cambiado por una molestia en la rodilla. Wilder Cartagena entró en su lugar.

André Carrillo no pudo relucir todo su potencial ante Ecuador, pero se las ingenió para causar peligro. | Foto:

Efectivamente, los ingresos que tuvo la ‘blanquirroja’ en el segundo tiempo le dieron otro dinamismo al juego. Tanto Edison Flores con su buen juego y desborde por la banda izquierda, como Alex Valera con su constante presión y movilidad, preocuparon bastante a los defensas ‘norteños’, quienes sintieron los ataques de Perú. De hecho, el gol del empate nace por una presión ejercida por el delantero de Universitario de Deportes, que no dio una pelota en área rival por perdida, lo cual el rebote recogió Luis Advíncula y centró para que el ‘Orejas’ pudiera anotar de cabeza.

PUNTO IMPORTANTE

Del mismo modo, consideró que este empate sirve de cara a las últimas jornadas. El hecho de que la tabla de posiciones esté bastante apretada da para pensar que los partidos se definirán por detalles y por lo psicológico. “Le damos mucho valor, un punto muy importante. Es muy difícil sumar de a tres y sobre todo a estas alturas de la competencia. Son rivales duros. Lo demostró Colombia la fecha pasada y ahora Ecuador de visita. Nosotros buscamos siempre la victoria, proponer y tener una estructura. Creo que este punto vale mucho y nos motiva para afrontar las siguientes fechas ”, sostuvo el futbolista del Celta de Vigo.

El volante de la selección peruana resaltó los cambios del segundo tiempo y considera que dependen de sí mismos para ir al Mundial. | Video: Sono SportsGames

SEGUIR LEYENDO