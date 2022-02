Psicóloga a Melisa Paredes y Rodrigo Cuba sobre sus parejas: “Están pensando como varón y mujer, ¿y la niña?”

Especialista habla de Melissa Paredes, Gato Cuba y las relaciones de ambos. (Foto: Instagram/ América Hoy)

América Hoy regresó a las pantallas de América TV y este miércoles 2 de febrero presentó a la psicóloga Lizbeth Cueva, especialista de cabecera del programa. La profesional indicó si era bueno iniciar un romance cuando se había concluido una relación reciénteme.

Para Lizbeth Cueva, no era sano hacerlo, sobre todo cuando había hijos de por medio, y se refirió específicamente a la situación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes tan pronto se separaron iniciaron una relación. Mientras la modelo confirmó que estaba con Anthony Aranda, el futbolista hizo lo propio con Ale Venturo.

“No me puedo quedar callada porque hay niños de por medio en el caso de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. Una niña que hasta hace poco recién sale de un esquema de hogar de familiar, no termina de entender lo que pasó en su hogar y otra vez está entrando a otro esquema con otra pareja”, dijo la especialista.

Asimismo, aclaró que no hay problema con la relación en sí, sino en cuánto le vaya a chocar a la pequeña.

“Cada uno vive su amor y está bien, yo no tengo problema, son tres escenarios que la niña está afrontando en estos momentos y hay un enredo en su cabecita. Cada uno está pensando en ellos como varón y mujer ¿y la niña?”, preguntó Cueva.

Respecto a si era bueno que un menor tenga dos hogares, tal como lo tiene la hija de Melissa y Rodrigo que comparten la tenencia, la psicóloga señaló: que ttodo va a depender de la personalidad del niño.

“Si la personalidad del niño es muy sensible podría forzar o reforzar cierta inestabilidad. el pequeño necesita un hogar estable”, acotó.

En otro momento, Janet repitió lo que ya había dicho en un programa anterior, indicando que lo que se pone en las redes muchas veces no se ajusta a la realidad. Como se recuerda, el futbolista escribió algo en su red social, pero - según la popular Rulitos - Melissa contó que Rodrigo decidió perdonarle el ampay con Anthony Aranda.

“Lo que ponen en la red social no se ajusta lo que realmente quiere, por ejemplo el Gato Cuba cuando se entera de estas imágenes (ampay) pone un post diciendo que recién sabe, pero al mismo tiempo perdona la infidelidad y le pide a Melissa que intenten salvar la relación”, dijo.

América Hoy se estrenó este lunes 31 de enero en medio de gran expectativa, donde se presentó a Brunella Horna como conductora. De esta manera, la rubia se sumó a Janet Barboza, Ethel Pozo y Gisel (Edson Dávila). Además, se sumó este martes como colaborador permanente Christian Domínguez.

BRUNELLA HORNA ACLARA QUE NO LLEGÓ A REEMPLAZAR A MELISSA PAREDES

La modelo Brunella Horna fue presentada este lunes 31 como conductora de América Hoy, y lo primero que hizo fue aclarar que no venía a reemplazar a nadie, esto en clara referencia a Melissa Paredes. La rubia señaló que el puesto de conductora ya estaba libre hace unos 2 o 3 meses.

“En el 2022 quisieron una conductora nueva, hicieron un estudio para saber a quién quería el público, así que ahí decidieron en llamarme. Cuando me llamaron yo gritaba feliz, le conté a mis papás y a Richard (Acuña), no podía de la felicidad”, contó Brunella.

Como se recuerda, su pareja Richard le envió unas rosas rojas al final del programa, en señal de buenas vibras. Ante ello, Horna indicó que su novio es muy detallista. “El sabía qué, les digo la verdad, yo no podía dormir, me levanté a las 5 de la mañana, no sabía qué hacer (de los nervios). Richard me tranquilizó y ahora voy a hablar con él”, acotó, resaltando que ya se siente más relajada.

