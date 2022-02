Gian Marco: Hijo de Isabel Lascurain, de Pandora, le hace divertida broma tras rumores de romance

El hijo de Isabel Lascurain le hizo una divertida broma a Gian Marco. (Foto: Composición)

El cantante peruano Gian Marco tomó con bastante humor la publicación de la revista mexicana TV Notas, la cual aseguraba que mantenía una relación amorosa con Isabel Lascurain, exintegrante de Pandora, quien es 10 años mayor.

Mediante una entrevista con la periodista Mariela Encarnación, el intérprete de “Parte de este juego” desmintió un romance con la cantante mexicana, asegurando que solo son grandes amigos desde hace varios años.

“Isabel para mí es como mi hermana, la hermana mayor que nunca tuve. Es una mujer maravillosa, luchadora, que también ha pasado por momentos difíciles. Pero no, no estamos juntos. No hay forma”, expresó entre risas.

Tras ello, Gian Marco contó que Isabel y su familia se comunicaron con él para reírse de todo lo que estaba sucediendo. Incluso el hijo de la ex Pandora, José Manuel, le hizo una divertida broma al ver que su madre estaba siendo vinculada con el cantautor peruano.

“Ha sido una risa tremenda. Su hijo José me decía por el WhatsApp: ‘Hola, papá nuevo. ¿Cuándo vienes a vivir con nosotros? ¿cuándo nos invitas al matrimonio? ”, señaló mientras se carcajeaba una vez más.

Gian Marco cuenta la broma que le hizo José Manuel, hijo de Isabel Lascuarin, en medio de especulaciones de romance.

GIAN MARCO CONFIRMA SU SOLTERÍA

En otro momento de la entrevista, Gian Marco dejó en claro que se encuentra soltero y que está “sanando” algunos problemas personales, por lo que no tiene planeado abrir su corazón por el momento.

“No estoy con pareja. Quiero cuidar esa parte de mi vida (...) Yo no puedo estar con alguien si no he sanado cosas mías. El día que elija estar con alguien es porque he sanado y estoy listo para entregarme”, expresó.

“Yo estoy en una etapa de mi vida que mi madre me enseñó. He aprendido a guardar silencio y a entender cuales son los momentos en los que puedo seguir creciendo como persona”, añadió más adelante.

Recordemos que en octubre de 2021 el cantante nacional confirmó que se encuentra divorciado de Claudia Moro, madre de sus tres hijos, desde hace un año y medio. La pareja llevaba 25 años de feliz matrimonio, pero su historia de amor llegó a su fin sin explicación alguna por parte de ambos.

“Hace unos días atrás estábamos hablando en una reunión familiar, porque como Claudia y yo no estamos juntos más de un año y medio , nos sentamos los cinco para que cada uno expusiera lo que piensa y lo que siente de cosas que están pasando y de los cambios que vienen ocurriendo”, contó Gian Marco durante el podcast “Se regalan dudas”.

Como se sabe, el músico y compositor no suele hablar de su vida privada con los medios, por lo que no brindó detalles sobre los motivos de la separación. No obstante, aseguró que se siente tranquilo al ver cómo han crecido sus tres hijos.

El artista nacional se casó con Claudia Moro en 1994. (Foto: Captura Facebook)

¿POR QUÉ SE LO VINCULÓ CON ISABEL LASCURAIN?

Los rumores sobre un romance entre Gian Marco e Isabel Lascuarain, de Pandora, iniciaron porque la revista mexicana TV Notas publicó una entrevista con una presunta amiga de la cantante, quien aseguró que ambos mantenían una relación amorosa pese a la diferencia de edad.

“La cantante ha sanado y nuevamente se está dando la oportunidad de amar. Una de sus amigas nos cuenta que el afortunado es Gian Marco, de 51, a quien conoce desde hace más de 25 años, pues han trabajado juntos”, dice el primer párrafo de la nota.

Más adelante, la amiga desconocida del afirmaba que Gian Marco era quien flechó el corazón de la mexicana. “Tienen algo muy íntimo, aunque no secreto. Los dos están emocionados porque han sido muy amigos durante muchos años y ahora intentan algo más, andan como adolescentes”, contó la fuente.

SEGUIR LEYENDO: