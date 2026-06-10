“Sánchez podría estar en una cuenta regresiva”: José Tello advierte altas probabilidades de que Keiko Fujimori lo supere

A poco de terminar el procesamiento de las actas de votación por parte de la ONPE, Roberto Sánchez continua liderando la cantida de votos válidos. Sin embargo, esta tendencia podría revertirse y sería Keiko Fujimori quien ocuparía el primer lugar, según el exministro de Justicia y experto en temas electorales, José Tello.
El especialista sostuvo que ese eventual cambio no dependía de una sola proyección, sino que obedecería a factores como el lugar del que provienen las actas pendientes, del patrón de votación ya visto en Lima y Callao y del peso que todavía podía tener el sufragio emitido fuera del país.
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Tello afirmó en Canal N que existen más de 1.500 actas observadas y hasta el momento dos terceras partes del voto en el extranjero no se ha procesado, precisamente las dos fuentes principales de votos. En ese marco, afirmó que “cualquier tipo de festejo es prematuro” debido a que el conteo rápido la noche del 7 de junio seguía presentando un margen muy estrecho.
Consultado sobre si ya se habían agotado los bolsones de votos favorables a Roberto Sánchez, Tello planteó que el candidato podía estar “en una cuenta regresiva” si el grueso de las actas observadas más fuertes provenía de Lima. En su análisis, el postulante ya había alcanzado niveles muy altos en zonas del sur andino, con registros de más del 85% en Puno y una votación igualmente elevada en Huancavelica.
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Respecto a la posibilidad de que Keiko Fujimori vuelva al primer lugar “son altas. Son altas, pero hay que ser cauto con decirlo”, indicó Tello a Canal N.
El voto en el extranjero será clave
Sobre el universo de votos en el exterior del Perú, el exministro de Justicia indicó que siguen un patrónsimilar al de Lima, pues considera una ventaja del 65% a 35% a favor de Fuerza Popular, aunque sí existen zonas en las que el voto a favor de Juntos por el Perú es mayor.
Tello detalló que ese 35% contrario a Fujimori era “muy interesante” de ubicar y que se concentraba sobre todo en el voto de Europa. Mencionó que en Alemania había un 50%-50% y que en Italia ganaba Juntos por el Perú.
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“Está bastante equilibrado lo que en un principio se podía quizás imaginar que este voto iba a ser muy fuerte para Keiko. No lo es tanto, pero sí viene con una mayoría para ella”, indicó
Conteo de votos podría terminar antes
Tello también discrepó con el plazo amplio que había deslizado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para conocer un resultado.
“A mi entender, creo que el jurado colocó una fecha límite bastante prolongada, pero creo que esto va a terminar antes sin complicaciones, porque lo que advierto es que tenemos (...) una carga muchísimo menor que en la primera vuelta. Entonces, corresponde ahora que el Jurado Electoral Especial resuelva estas impugnaciones, las actas observadas (...)”, afirmó a Canal N.
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El experto también recordó que, si existe un error numérico que configurara nulidad, podía ordenarse un reconteo porque una ley permite conservar las actas durante 90 días después de la elección. Añadió que ese procedimiento se realiza en presencia de personeros de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú, además de un representante del Ministerio Público.
Tello diferenció, además, los efectos jurídicos de cada resolución. Indicó que el acto que surge del reconteo y la resolución del Jurado Electoral Especial que lo valida es inapelable, mientras que otras resoluciones sobre actas observadas sí pueden ser impugnadas dentro de los tres días siguientes a su emisión y publicación.
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