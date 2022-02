Alfonso Chávarry, ministro del Interior, negó tener denuncias por narcotráfico: “¡Déjenme trabajar!”

Alfonso Chávarry, ministro del Interior del gabinete Valer. | Fuente Gobierno del Perú

El recién nombrado ministro del Interior, Alfonso Chávarry, dio sus primeras declaraciones a la prensa cuando salía del Palacio de Gobierno. El policía que se desempeñó como jefe de la región policial Cajamarca, ha sido acusado por una serie de denuncias.

“Tengo que decirles que si estuviera manchado o tuviera antecedentes no me habría presentado a este puesto. Yo he venido trabajando en Sucamec y otras entidades, yo no tengo ninguna sentencia por narcotráfico, por favor, me están haciendo daño en este aspecto”, expresó el ministro.

En cambio dijo que cuenta con más de 30 felicitaciones en la orden de la Policía Nacional del Perú cuando estuvo en actividad en la lucha cointra el narcotráfico, el terrorismo, y contra la delincuencia.

Asimismo, descartó que tenga alguna denuncia o acusación por narcotráfico. “Eso es algo delicado, yo he denunciado estos casos por narcotráfico, he hecho operativos, he capturado a delincuentes, narcotraficantes, hemos incautado droga, en ningún momento hemos estado metido en esto”, afirmó.

Chávarry dijo que revisará esa acusación sobre narcotráfico, y a quienes dicen que tiene alguna denuncia, les pedirá que lo prueben. “¡Déjenme trabajar! La prensa siempre me ha apoyado, desde antes he trabajado con muchos de ustedes”, refirió.

Sobre las acusaciones de abuso de autoridad el ministro señaló que eso sí es posible, porque el policía operativo, que trabaja en la calle, está sujeta a denuncias, a críticas y a varias cosas. “He tenido quejas, pero en ningún momento me han sentenciado. No tengo ninguno, yo no soy manchado”, apuntó.

También se refirió al tema de los ascensos, y aseguró que respaldará a su personal, al que es la base y que se saca la mugre, al buen policía, el que trabaja en la parte operativa, inclusive le voy a dar ascensos, prometió. Sin embargo, el policía que se ha desviado y que esté yendo por el camino oscuro “tiene los días contados, porque no voy a permitir eso”. Anunció que velará por el personal subalterno, por la alimentación, que no se cojan el presupuesto del rancho y la gasolina, manifestó.

Respecto a la inseguridad ciudadana que ha puesto en vilo al país, el ministro del Interior se comprometió con el pueblo a trabajar con la policía para bajar el índice de delincuencia. “Vamos a trabajar mañana, tarde y noche. Tengo muy buenos policías, y a esos policías los voy a apoyar, con estrategia, con la parte logística y supervisión. Voy a supervisar los operativos contra la delincuencia”, precisó.