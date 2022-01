Avelino Guillén: esta fue la razón que lo hizo renunciar al ministerio del Interior

Avelino Guillén habló sobre la entrevista que ofreció Pedro Castillo a CNN. Foto: Andina

Como es de conocimiento público, Avelino Guillén renunció a su cargo como ministro del Interior este viernes 28 de enero. Los motivos que acompañaron esta decisión son amplios y te los contamos en este informe.

A través de una entrevista que sostuvo con el diario La República, el también fiscal contó las razones que lo llevaron a dar un paso al costado y dejar de ser parte del Gabinete Ministerial.

“Él (presidente Pedro Castillo) lo sabe. Sin embargo, en las entrevistas que el señor presidente ha dado recientemente ha dicho que está esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo. Eso no se puede dar. Yo no me aferro a ningún cargo. Me voy tranquilo con mi conciencia, viendo la manera de aportar a mi país sin necesidad de un cargo público“, indicó.

Ante esto, Guillén destacó que su decisión se dio, ya que Pedro Castillo no resolvió los temas planteados por su despacho y que el día que iba a resolver estos entredichos, viajó a la ciudad de Áncash, dejándolo en el aire.

“Gatilló mi decisión el hecho de que la crisis en la Policía Nacional se estaba acentuando: la parálisis en la Diviac con el recorte de personal calificado, de presupuesto; el problema con la Región Policial Lima, con los cambios y traslados por centenares, desabasteciendo a las comisarías”, expresó.

Algo que no pudo negar, es que Mirtha Vásquez lo respaldó en todo momento, incluso cuando sabía de las discrepancias que existía con el comandante general PNP, Javier Gallardo.

“Yo tengo un deber con la presidenta del Consejo de Ministros (Mirtha Vásquez) y tengo que darle cuenta. Le hice ver la situación de crisis. Siempre me ha expresado su respaldo. Entiendo que en diversas oportunidades ha tocado el tema con el señor presidente, pero no hubo medidas”, manifestó.

RENUNCIA IRREVOCABLE

Recordemos que a través de un comunicado, Guillén Jáuregui decidió dar un paso al costado y ya no ser parte del Gabinete Vásquez, tras todos los enfrentamientos que ha sostenido en estos casi tres meses de gestión.

“Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional”, expresó.

Avelino Guillén: “El ministro del Interior no es una mesa de partes del comandante general de la Policía”

PEDRO CASTILLO ACEPTA RENUNCIA DE AVELINO GUILLÉN

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció a través de su cuenta de Twitter que daba por concluida la designación del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo Mendoza.

“Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación”, escribió el mandatario quien se pronunció más de 60 horas después de haberse confirmado que Guillén le había presentado su renuncia irrevocable.

Durante la noche del 30 de enero, el jefe de Estado y el renunciante ministro del Interior se reunieron en Palacio de Gobierno, según el registro de visitas de la casa de gobierno. El ingreso fue registrado a las 07:52 p.m., mientras que su salida fue reportada a las 8:40 p.m.

Antes de culminar, Guillén manifestó que no aceptó el retiro de algunos efectivos PNP, ya que tenían una trayectoria intachable y que el país no podía darse el lujo de darles de baja, tal como lo planteó Javier Gallardo.

Avelino Guillén, ministro del Interior. | Foto: Agencia Andina

“Yo no podía permitir que se invite al retiro a generales de la Policía de reconocida trayectoria. La Policía no puede darse el lujo de desprenderse de sus mejores cuadros”, manifestó. “Un segundo momento es ahora, donde nosotros hemos expresado nuestro desacuerdo frente a la asignación de cargos que ha elaborado el señor comandante general de la Policía. Son dos momentos, en diciembre y enero, donde se acentúa la discrepancia en relación a esos puntos específicos”, agregó.

SEGUIR LEYENDO