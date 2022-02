¿Quién es Alfonso Chavarry? El candidato a ministro del Interior que ocasionó la renuncia de Mirtha Vásquez

La crisis dentro del Ejecutivo no culminó con la salida de Avelino Guillén del Ministerio del Interior. El presidente Pedro Castillo y la Premier Mirtha Vásquez debían decidir quién asumiría el despacho encargado de liderar a la Policía Nacional del Perú (PNP). El nombre que rondaba por la cabeza del jefe de Estado era el de Alfonso Chavarry, quien en setiembre del año pasado había sido designado como Director General de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, Mirtha Vásquez se habría mostrado en contra de esa posible designación.

En conversación con RPP, la Premier indicó que hubo intento de mantener a Guillén en su cargo, pero que, finalmente el presidente decidió aceptar su renuncia. “ Le dije que, si se había aceptado su renuncia, pues tendríamos que garantizar una persona con la solvencia moral y las capacidades que tenía el doctor Avelino Guillén para llevar adelante un ministerio que, además, está en medio de una situación muy caótica”, declaró.

Según Mirtha Vásquez, el presidente Castillo ya tenía un nombre definido para que asumiera el cargo de ministro del interior, pero esta se mostró en contra de aquella decisión. “ Objeté esa propuesta no por quien se trataba, sino porque creo que no puede ser que justamente se proponga liderar el sector policial a un propio policía. Creo que finalmente no va a garantizar objetividad. A lo mejor no va a poder proponer los cambios drásticos que necesita la institución”, agregó.

Al ser consultada si conocía de otro dato del pasado de Alfonso Chavarry que la motivó a mostrarse en contra, señaló que ante estos casos suele filtrar a las personas para revisar que no cuente con antecedentes, requisito que considera mínimo en el cualquiera que pretende asumir un cargo de tal importancia. “Tenía algunos antecedentes, no era una persona que representaba una figura lo suficientemente sólida para llevar adelante un cambio en este momento crítico. En este momento me parecía que no era el perfil que necesitábamos y se lo dije así al presidente”, acotó Vásquez.

Mirtha Vásquez y Pedro Castillo | Foto: Agencia Andina.

LA CARRERA DE CHÁVARRY

Alfonso Chavarry es un policía cajamarquino que se desempeñó como jefe de la región policial Cajamarca quien es recordado por su trabajo junto a las rondas campesinas de aquella zona del país. “Según fuente palaciega, Castillo propuso a Mirtha Vásquez reemplazar a Guillén por Alfonso Chávarry Estrada, policía cajamarquino con abultada foja de antecedentes judiciales. Estuvo ligado al paso de Luis Barranzuela por el Mininter”, se lee en un tweet publicado por el periodista Fernando Vivas.

El 4 de setiembre del 2021, Alfonso Gilberto Chávarry Estrada fue designado en el cargo público de confianza de director general de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. El cargo lo asumió durante la gestión del anterior ministro del Interior Juan Carrasco Millones.

Durante una reciente visita a Cajamarca aplaudió la creación de la Subgerencia de Rondas por parte de la Municipalidad de Cajamarca, la misma que apoya el trabajo del serenazgo, la PNP y sociedad civil organizada. “Estas iniciativas muestran los anhelos de la municipalidad para seguir adelante y felicito públicamente al alcalde Villar por la fortaleza y energía en favor de la tranquilidad de la población”, señaló en aquella ocasión.

Al cierre de esta nota, todavía se desconocía si el presidente Castillo mantendría su postura de nombrar como ministro del Interior al cuestionado miembro de la Policía Nacional del Perú.

