Magaly Medina rompe su silencio sobre los nuevos romances de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: “Eso no es amor”

Magaly Medina arremetió contra Melissa y Rodrigo por iniciar una relación tan rápido.

Tal y como lo prometió, Magaly Medina regresó a la conducción de Magaly TV La Firme para opinar sobre las relaciones amorosas de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes ahora se muestran muy enamorados de sus nuevas parejas, Ale Venturo y Anthony Aranda respectivamente, luego de haberse divorciado hace menos de dos meses.

La ‘Urraca’ empezó hablando sobre Melissa Paredes y Anthony Aranda, que oficializaron su relación amorosa durante una entrevista que ofreció la modelo para el programa Mujeres al Mando. “Soltera no estoy, hace un mes somos enamorados”, dijo en aquel entonces.

“Ella salió orgullosamente a jactarse de su amante y lo oficializó. Ella lo que oficializó fue a su amante, el hombre por el que logró que su matrimonio se derrumbara y, posteriormente, se divorciara de Rodrigo Cuba (...) Esta no es una historia de amor, es una historia clandestina”, comentó la conductora de TV.

Además, Medina indicó que la presencia de Melissa Paredes en la conducción de Mujeres al Mando, donde no paró de hablar sobre su romance con el bailarín, fue lo que terminó por cancelar el programa matutino. “Se sentó allí para decir ‘ay, por qué me juzgan’. ¿Qué cosa? A ella le dio la ganas de poner los ‘cachos’ y vivir un amor a puertas cerradas, nadie la obligó, ella lo hizo”, sostuvo.

RODRIGO CUBA ESTARÍA NECESITADO DE AFECTO

Según Magaly, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba estarían en una lucha de quién es el primero en encontrar pareja , por lo que el futbolista decidió hacer pública su relación con Ale Venturo al ver que su exesposa ya se lucía con el bailarín.

“Entendemos que el gato tiene despecho, el amor propio herido, lastimado. Encontró una chiquita con la que hizo ‘clic’... Pero el gato podía hacer clic con cualquiera, porque es como un minino hambriento de afecto. Cualquier que le pase la mano, le dé pancito o lechita, él se lo llevaba”, expresó la presentadora de ATV en un inicio.

“Este pobre gato abandonado siempre nos ha parecido un hombre con una necesidad extraordinaria de afecto y como no pudo soportar la soledad, conectó con alguien que vino a llenar esos vacíos emocionales que él necesita”, añadió.

NO CREE QUE DUREN

La conductora de Magaly TV La Firme no le ve futuro a la relación de Melissa Paredes con Anthony Aranda, ni a la de Rodrigo Cuba con Ale Venturo. Y es que considera que son romances de “transición” mientras cada uno supera la separación.

“Esos romances de transición, donde tú eres la tuerca que falta para seguir, no funcionan. Eso no es amor. No hay que confundir necesidad de estar acompañado con amor ”, indicó.

Finalmente, le pidió a Melisa Paredes que deje de “vender” su relación amorosa como si fuera historia sacada de un cuento de hadas. “No lo es, no vengas a salir orgullosa en televisión por lo que hiciste (...) Las mujeres también engañan, también mentimos. Lo que ella hizo fue mentir y engañar, así seas mujeres u hombre eso no se puede justificar”.

