Pedro Aquino fue operado con éxito, pero se desconoce el tiempo de recuperación según América

Pedro Aquino fue desconvocado de la selección peruana por lesión.

Pedro Aquino fue operado con éxito y así lo confirmó el América de México mediante su cuenta de Twitter. No obstante, el tiempo de recuperación del futbolista peruano es desconocido y podría estar alejado de los campos de juego por meses.

“El Club América informa que el jugador fue intervenido con éxito de la operación programada. El tiempo de recuperación es de acuerdo a la evolución”, fue lo que escribieron ‘Las Águilas’ en su cuenta oficial.

El día de ayer, el elenco azteca publicó el parte médico de la ‘Roca’ y confirmó que necesitaba una intervención. “Parte médico de Pedro Aquino. El club América informa que el jugador presenta una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, misma que requiere una operación que se realizará en los próximos días”.

El anuncio por parte de la institución mexicana no fue bien recibida por los hinchas, quienes criticaron que se haya vuelto a lesionar y hasta algunos pidieron su salida del club. Asimismo, se lamentaron que América no haya aceptado la venta del ‘incaico’ cuando llegó una oferta.

Pedro Aquino llegó a inicios de enero del 2021 tras salir campeón de la Liga Mx con el León. Hasta el momento ha podido disputar un total 42 partidos, en los cuales anotó tres goles y dio tres asistencias.

Lastiomasamente no ha podido levantar un trofeo con camiseta ‘crema’, lo más cerca que estuvo fue en la Liga de Campeones organizada por la Concacaf, donde se perdió la final por lesión también. Su equipo cayó derrota por el Monterrey.

Pedro Aquino es uno de los fijos de Santiago Solari en el once del América de México. | Foto: EFE

SANTIAGO SOLARI SOBRE AQUINO

“Sabemos poco de él. Tendrá que volver y lo tendrá que valorar el cuerpo médico. Ojalá que no sea nada o que sea leve, porque es un jugador muy importante del plantel”, respondió Santiago Solari cuando fue consultado por el peruano en conferencia de prensa que realizó el miércoles 26 de este mes.

“No hemos tenido buenas experiencias recientes. Ha sido duro no contar con él en las fases decisivas, en la fase de Liguilla del semestre pasado y en la final de Concachampions. Fue una baja muy dura, pero esperemos que esté bien. Y si no lo está, pues tendremos que arreglarnos, primero para que se cure y después para competir lo mejor posible sin él”, finalizó.

El entrenador argentino espera que la lesión del jugador peruano no sea de consideración y también resaltó su importancia en el equipo mexicano. | Video: Club América

