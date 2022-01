Selección peruana: América de México confirmó lesión de Pedro Aquino, ¿cuánto tiempo será su recuperación?

Pedro Aquino llegó al América de México a inicios del 2021.

Pedro Aquino es uno de los jugadores más completos de la selección peruana. Y es que a pesar de que su posición es la de volante de marca, cuenta con una exquisita técnica con el balón, además de tener un buen juego aéreo, condiciones que le ha permitido destacar sobre el resto. Sin embargo, los problemas físicos no se alejan de su persona y, en esta ocasión, el América de México emitió un comunicado respecto a la última lesión que sufrió el jugador previo al duelo de la selección peruana con Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

De hecho, el mismo club ‘azteca’ dio a conocer esta noticia mediante sus redes sociales. En ella, especificó el parte médico de Aquino. “Parte médico de Pedro Aquino. El club América informa que el jugador presenta una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, misma que requiere una operación que se realizará en los próximos días ”, se lee en la publicación que se realizó en la cuenta de Twitter del equipo dirigido por Santiago Solari, quien se manifestó hace algunos días sobre el futbolista peruano, de quien lamentó su ausencia por ser un elemento importante en su esquema.

Asimismo, no se detalló el tiempo en que la ‘Roca’ estará fuera de las canchas, por lo que su evolución marcará la pauta de su puesta a punto para el regreso a las canchas. “El tiempo de recuperación será conforme a evolución” , se añadió. Sin embargo, algunos medios estiman que el tiempo de baja sería aproximadamente de dos meses, contando entre el lapso de para y las terapias de rehabilitación. Incluso, según RPP, había una intención para que el médico de la ‘bicolor’ Julio Segura, pueda estar presente en la operación, pero el hecho de la cercanía del duelo ante Ecuador habría imposibilitado esta opción. De igual forma, los departamentos médicos, tanto del América como de la selección nacional estarían en constante comunicación para tener a Aquino en la mejor de las condiciones.

Comunicado América de México por lesión de Pedro Aquino.

EN BUENAS MANOS

La recuperación de Pedro Aquino no parece que vaya a ser un problema, ya que en dicho club mexicano trabaja un conocido de Sporting Cristal y el fútbol peruano en sí. Se trata de Fernando Gilardi, fisioterapeuta argentino que trabajó durante muchos años en la institución ‘rimense’ y cuyo trabajo se debe principalmente a la recuperación y readaptación del jugador lesionado a la alta competencia .

En ese sentido, es preciso mencionar que es uno de los principales responsables que Gabriel Costa y Emanuel Herrera , entre otros jugadores, se hayan recuperado de lesiones graves en menos tiempo del que se estimaba. El primero tuvo una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en el 2016 que lo alejó de las canchas en un tiempo que se pensaba de seis meses a siete meses. Sin embargo, esto se llevó a cabo en cinco meses gracias al apoyo que tuvo, en gran parte, con Gilardi. En el caso de ‘Ema’, el 2019 se perdió casi toda la temporada por una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. El goleador estuvo de baja por siete meses, llegando a estar disponible en noviembre de ese año pero de forma óptima.

FPF Y AMÉRICA: PROBLEMAS POR AQUINO

Cabe resaltar, que Pedro Aquino ha tenido varias lesiones a lo largo de su carrera como futbolista profesional. Aunque en el último año, estas han sido bastante recurrentes, llegando a tener incluso algunos problemas con la dirigencia de ‘Las Águilas’ . Recordemos que en octubre del 2021, el mediocampista fue citado para los choques de la ‘blanquirroja’ ante Bolivia en Lima y Venezuela en Caracas. No obstante, la dirigencia del América solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que no utilicen al jugador por no estar al 100%, aunque de acuerdo con el comando técnico encabezado por Ricardo Gareca, se encontraba en condiciones de jugar, al menos el último partido, lo cual sucedió y acabó lesionado. Esto enfureció a los directivos mexicanos, quienes supieron de la situación y no fueron escuchados. Finalmente, esto no llegó a mayores y esperan que la ‘Roca’ pueda brindar todo su potencial en beneficio de ambos equipos.

