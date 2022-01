Gregorio Pérez recibió la alta médica: “Estuve infartado más de dos días y los médicos no lo podían creer”

Gregorio Pérez no continuará en la 'U' l Foto: Universitario de Deportes

Gregorio Pérez recibió la alta médica y se encuentra a la espera del próximo avión para viajar a Uruguay. El experimentado técnico cuenta las horas para reencontrarse con su familia y aprovechó su tiempo para hablar con un medio de su país. ‘Goyo’ contó todo lo que pasó previo a ser operado del corazón y agradeció a Universitario de Deportes.

“Estuve infartado dos días y medio, cuando llegué a emergencias los médicos no lo podían creer. Yo quería llamar a mi familia y el médico me dijo que tenía que ir al quirófano, no entendía nada”, fue lo que contó el uruguayo a Sport 890.

El exentrenador de la ‘U’ se mostró muy agradecido por encontrarse bien de salud después de su operación. “Soy un afortunado por poder seguir disfrutando del fútbol, de la familia, de mis nietos. Estoy bien, estoy feliz de poder seguir adelante”.

Por otro lado, tuvo algunas palabras para Universitario y su gente. “Voy a estar agradecido toda la vida a Universitario y a todo el pueblo peruano. He tenido un reconocimiento muy grande y le doy mucho valor”.

SU HOMENAJE EN PEÑAROL

Gregorio representa mucho en el ‘Girasol’, por ello después de que se dio a conocer la noticia que no se encontraba bien de salud, los futbolistas del cuadro ‘uruguayo’ salieron con una pancarta con un mensaje para él.

Previo al inicio del partido ante el Nublense le enviaron un mensaje de aliento con un cartel, en el que se podía leer la frase: “Fuerza Gregorio”. “He llorado muchísimo estos días, por emoción, por agradecimiento. Ver salir a los jugadores de Peñarol con esa pancarta es bravo de aguantarlo ”, fue lo que dijo al respecto.

SU DESPEDIDA DE LA ‘U’

Gregorio Pérez no podrá estar ligado al fútbol por su condición y le comunicó a la directiva de Universitario que no seguiría en el club este 2022. La institución aprovechó la ‘Noche Crema’ para hacerle también un homenaje por medio de un video. Sin duda alguna, dejó huella en el poco tiempo que lleva en la Liga 1.

“Nuevamente el destino quiso que regresara para cumplir el sueño de la estrella 27. Pero tuve un percance en el camino y no puedo continuar. Eso no quiere decir que no no reconozca el afecto, la amistad y el apoyo que ustedes me han brindado. Yo les deseo lo mejor lo que se merece este club tan grande”, fue parte de su mensaje, que causó que todos los asistentes lo aplaudan y ovacionen.

Hasta el momento, la ‘U’ no ha comunicado quien estará a cargo del plantel para este 2022. Edgardo Adinolfi fue el técnico interino en los partidos contra Inter Miami y Aucas de Ecuador. En ambos tuvos resultados negativos y a poco del inicio del campeonato local, el asistente de Pérez podría seguir con el buzo ‘merengue’ para el duelo ante Academia Cantolao.

SU FUTURO

“Mi vida siempre ha sido vinculado al fútbol. Hoy la prioridad es llegar a Uruguay, seguir con la recuperación dentro de una planificación que ya está coordinada con un grupo de cardiólogos. Es difícil que me pueda separar de la pelota. Yo cuando vine a Universitario, realmente no tenía la necesidad ni el pensamiento de volver a salir del país, pero es algo que me supera”, finalizó.

