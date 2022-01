Acertijo lógico: pocas personas pueden dar con el resultado real. (Foto:Captura)

Los acertijos lógicos muchas veces empletan las matemáticas y sin duda generan un gran debate entre varias personas, ya que en muchos casos algunos encuentran más de una respuesta , pero todo dependerá del método que utilicen. ¿Estás listo para resolver este acertijo? Vamos a por él.

Aunque parezca fácil de realizar debes de tomar en cuenta que las matemáticas tiene procesos exactos. La revista People’s Daily de China viralizó este acertijo y fueron bastante buenos al indicar que la respuesta es 16, pero tú debes de descubrir cómo es que se llega a ese resultado observando los número y las imágenes de la foto.

Si no logras dar con el resultado no te preocupes porque más adelante te explicaremos cómo es que se llega a obtener 16, pero si quieres encontrar la respuesta tú, no dudes en intentarlo una vez más. Recuerda que la práctica hace al maestro.

PROCESO PARA OBTENER 16

Si has llegado hasta aquí es por dos razones: no encontraste el resultado o quieres corroborar tu proceso.

Sea como sea esta es la ruta de la respuesta.

- Para hacer más legible la explicación podremos valores a cada personaje de la imagen. En este caso quedará así, los zapatos serán “S”, el gato “C” y el silbato “W”.

Ya con esto, podemos iniciar con una ecuación, en realidad la ecuación es la base para dar con el resultado.

- Tres pares de zapatos sumados en cojunto dan como resultado treinta. Entonces lo pondríamos así: S + S + S = 30. Ahora divide 30 entre tres. Cada par de zapatillas representa el número 10. Hasta el momento el proceso ha sido bastante sencillo.

- La segunda etapa trae una ecuación un poco más clara. Reemplaza los zapatos por un 10. Entonces tendríamos lo siguiente: 10 + C + C = 20, ahora resta 10 de cada lado, por lo que C + C = 10. Cada gato debe representar el número 5.

- Guarda la calma y observa la ecuación que viene junto con la imagen que estamos analizando. Aquí encontrarás dos silbatos en cada línea, pero la final solo tiene un silbato. Por lo tanto tendríamos la siguiente operación: 5 + 2W + 2W = 13. Si 4W = 8, eso quiere decir que cada silbato representa el número 2.

- Este es el siguiente paso de toda esta operación matemática. En realidad este es el paso más sencillo pero no el final. Al tener ya los valores de cada letro u objeto, ahora toca reemplazarlos. Entonces tenemos lo siguiente: S + C x W, ecuación que sería igual a 10 + 5 x 2. Toma en cuenta el orden de cómo resolver las operaciones, así que multiplica y luego suma. La respuesta sale 20, pero no 16 ¿por qué?

La clave está en la ropa del gato. En la segunda y tercera ecuaciones, el gato tiene un silbato alrededor del cuello, pero no en la última.

- No hay necesidad de volver atrás y rehacer todo el trabajo duro. Simplemente cambie la última ecuación a S + (C – W) x W. Ahora conecte los números: 10 + (5 – 2) x 2. Avance hasta el final. La ecuación va a 10 + (3) x 2, luego a 10 + 6. Finalmente, obtienes 16: ¡problema resuelto! Felicidades, has resuelto un acertijo matemático complicado.

