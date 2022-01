Acertijo visual: ¿encuentras en diez segundos el rostro del hombre en la imagen del caballo?

Halla en 10 segundos al jinete escondido en la imagen del caballo que nadie ve del reto viral. Foto: Facebook.

Es 2022, y muchos queremos saber que sucederá en los próximos días. Por eso seguimos con los tests virales que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas. Un test de personalidad para conocer secretos de nosotros mismos.

Esta ocasión se trata de un acertijo corto, en donde se muestra una ilustración en la que aparece un caballo dibujado. Sin embargo, parece que está el rostro de una persona en la imagen que a primera vista no se observa. Lo ideal es acabarlo en el tiempo establecido, que son diez segundos, para superar la prueba definitiva. Con ello pondrás a pruebas tus habilidades blandas.

En caso no hayas encontrado el rostro del hombre, que puede ser el de un jinete, no te preocupes. Líneas abajo hallarás la solución a esta prueba psicológica que ya es tendencia en las redes sociales. Buena suerte ya que hasta el momento solo 1 de cada 100 personas ha superado la prueba.

Halla en 10 segundos al jinete escondido en la imagen del caballo que nadie ve del reto viral. Foto: Facebook.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Si has llegado hasta aquí es probable que no hayas superado el reto. O quizá sí lo has aprobado pero te interesa saber cómo era la solución. En realidad no era tan complicado si utilizamos el sentido lógico de mirar nuestra alrededor, así como todo el entorno de la ilustración. Entre las patas delanteras del caballo, se puede ver como unas líneas forman la figura de la cabeza de un hombre, con nariz, ojos y una gorra que se confunde con la cuerda del animal.

Ahí estaba la respuesta al acertijo, esperemos que se hayan divertido o por lo menos refrescar la mente en caso convivas con momentos de estrés u ansiedad. Más aún en una situación complicada como la ola del coronavirus a nivel mundial. No olvides compartir con tus amigos, colegas y familiares esta prueba. Líneas abajo encontrarás un especial que se espera puedas recordar si en caso has intentado una de ellas durante el 2021.

Solución: aquí hallarás al jinete escondido en la imagen del caballo que nadie ve del reto viral. Foto: Facebook.

En caso desees probar un nuevo reto para tu personalidad, haz clic arriba para que puedas acceder a una lista especial. Se trata de los retos virales más difíciles de resolver para los usuarios durante el 2021. Si bien en muchas ocasiones pueden parecen sencillos de resolver, la verdad es que el porcentaje de personas que logra resolverlos es cada vez menor, sobre todo para los que tienen un límite de tiempo de resolución.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

SEGUIR LEYENDO