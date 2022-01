Pedro Castillo se refiere de la “defensa de la soberanía del territorio” y así reaccionan las redes

Pedro Castillo es criticado por mencionar la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia por territorio nacional. | Foto: Agencia Andina

Luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, dijera en una entrevista a CNN en español que consultaría “al pueblo” otorgar una salida al mar a Bolivia y recibir críticas por parte de un sector del Congreso, el jefe de Estado se refirió, esta vez, a “la defensa de nuestra soberanía nacional en todo el territorio peruano”, al conmemorarse ocho años del fallo de La Haya que delimitó la frontera marítima con Chile favoreciendo, en parte, al Perú.

“Al cumplirse ocho años del histórico fallo de La Haya, y que fijó, de manera pacífica, nuestra frontera marítima con Chile, conmemoramos esta victoria jurídica como una forma de reivindicar el respeto y la defensa de nuestra soberanía nacional en todo el territorio peruano”, expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, esta publicación no fue del todo bien recibida por los usuarios de Twitter, ya que algunos la consideraron como una forma de remediar la polémica que generó sus declaraciones sobre el acceso al mar a Bolivia por territorio nacional.

REACCIONES A LA PUBLICACIÓN DE CASTILLO

Uno de los que respondió de inmediato, como usualmente lo hace, fue el precandidato a la alcaldía por Fuerza Popular, César Combina, quien llamó “traidor” al presidente y, como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, pidió su vacancia:

“Fuera de aca #TraidorALaPatria renuncia antes que el pueblo te saque de Palacio. Por Grau, por miles de peruanos caidos defendiendo al Peru de invasiones extrajeras y del terrorismo, por todos: #VacanciaYa”, indicó.

Otra de las reacciones vino de parte de la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, que indicó que no contaba con el presidente “para defender la soberanía nacional”.

“Por lo expresado en los últimos días lamentablemente no contamos con usted para defender nuestra soberanía Nacional. El mar de Grau no será de Bolivia, respete al Perú!”, escribió también en su cuenta de Twitter.

FALLO DE LA HAYA

Cabe señalar que este jueves se cumplen ocho años del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que terminó con la controversia marítima con Chile. Como se recuerda, el juicio comenzó el 16 de enero de 2008, con la presentación de la demanda peruana, en la que solicitaba a la CIJ delimitar la inexistente frontera marítima con Chile, en busca del ejercicio de derechos soberanos en los espacios marítimos de acuerdo al derecho internacional.

Tras el fallo, el Perú logró acceso a 50,000 kilómetros de espacio marítimo que no tenía, lo que representaba un 70% de la demanda peruana.

¿QUÉ DIJO PEDRO CASTILLO?

El martes por la noche, CNN en español transmitió la segunda parte de la entrevista que el periodista mexicano Fernando del Rincón le hizo al presidente Castillo en Palacio de Gobierno el último lunes. En el segundo bloque, se realizaron preguntas sobre la posición del gobierno en temas internacionales. El conductor del programa ‘Conclusiones’, le consultó al mandatario sobre un discurso pronunciado en Bolivia, cuando aún no era presidente, donde pedía salida al mar para Bolivia.

El jefe de Estado reconoció que lo dijo en ese evento, y señaló que “es el clamor de Bolivia”. “Nos pondremos de acuerdo. Le consultaremos al pueblo. Yo tengo que gobernar sin sintonía con el pueblo, ¿y si no están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, indicó el presidente.

CASTILLO SALUDA A HONDURAS

Por otro lado, el presidente Castillo saludó este jueves la asunción como mandataria de Honduras de Xiomara Castro, quien estará a cargo del país centroamericano.

“Mi saludo fraterno a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien desde hoy liderará el camino del progreso de nuestro hermano pueblo hondureño. Que esta etapa de esperanza sea el reflejo del anhelo por una integración social de nuestra Patria Grande. Adelante, Xiomara”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

SEGUIR LEYENDO