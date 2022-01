Jorge Montoya tras declaraciones de Castillo sobre Bolivia: “La vacancia siempre está sobre la mesa”

| Imagen: Canal N

Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, fue crítico con las respuestas de la última entrevista del presidente Pedro Castillo, en relación a una posible salida al mar para Bolivia, y consideró que, por declaraciones esas, el tema de la vacancia presidencial siempre está en la mesa.

“El tema de la vacancia siempre está en la mesa desde hace dos meses. Va a estar siempre presente. Las actitudes del presidente llegan a pensar que esa es la solución”, dijo este jueves en una entrevista a Canal N.

“No queremos ir a un país similar a Venezuela donde venció el comunismo y lo ocupó. Estamos bajo unas reglas que no son de la democracia, que las aplica el presidente todos los días y no vemos ningún cambio. Mientras eso suceda, siempre va a haber la alerta de la población para que esté en el tapete la agenda de la vacancia”, agregó.

RESPALDA MOCIÓN DE AMURUZ

Montoya también respaldó el pedido de la congresista, Rosselli Amuruz, de la bancada Avanza País, quien presentó una moción que incita a Pedro Castillo a presentar su “renuncia irrevocable” al cargo de Presidente Constitucional de la República ante el Congreso de forma inmediata “por el bien moral de la Nación”.

“Es la expresión de la indignación que sienten muchos congresistas por las declaraciones que ha dado el presidente acerca de la integridad de nuestro país y nuestra soberanía, al pretender cederle a Bolivia soberanía sobre nuestro mar”, sostuvo.

Además, consideró que, si el presidente Castillo quiere “consultar al pueblo”, debe ir a escuchar al Congreso ya que, según dijo, ellos son el pueblo.

“El presidente de una nación tiene que escuchar a su pueblo. Él, tanto que habla del pueblo. El pueblo somos nosotros (los congresistas). Estamos en una democracia representativa. La población me ha elegido a mí para estar en el Congreso, así como a mis 129 compañeros y colegas. Representamos su voz en la proporción en la que estamos en las bancadas”, indicó.

MOCIÓN DE RECHAZO

Además, al igual que la congresista Amuruz, indicó que la bancada de Renovación Popular ha elaborado una moción de rechazo a las declaraciones del presidente la cual, aseguró, “ha sido firmada por varias bancadas”.

“(Es) una moción multipartidaria que la hemos presentado al mediodía como rechazo a las expresiones que ha tenido el presidente en esa entrevista. Es similar a la que ha hecho la congresista Amuruz. Ella lo ha hecho a título personal”, indicó.

Finalmente, manifestó que las primeras entrevistas que dio el mandatario a los periodistas César Hildebrandt y Nicolás Lúcar fueron “hechas a medida” o “una lavada de cara”. Sin embargo, considero que el hecho de hablar con la prensa “es positivo en una democracia”.

¿QUÉ DIJO PEDRO CASTILLO?

El martes por la noche, CNN en español transmitió la segunda parte de la entrevista que el periodista mexicano Fernando del Rincón le hizo al presidente Castillo en Palacio de Gobierno el último lunes. En el segundo bloque, se realizaron preguntas sobre la posición del gobierno en temas internacionales. El conductor del programa ‘Conclusiones’, le consultó al mandatario sobre un discurso pronunciado en Bolivia, cuando aún no era presidente, donde pedía salida al mar para Bolivia.

El jefe de Estado reconoció que lo dijo en ese evento, y señaló que “es el clamor de Bolivia”. “Nos pondremos de acuerdo. Le consultaremos al pueblo. Yo tengo que gobernar sin sintonía con el pueblo, ¿y si no están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, indicó el presidente.

