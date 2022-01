Yo soy, Grandes Batallas: Yuri eliminó a Bad Bunny tras quedar en empate y recibir la mayoría de votos del jurado

La imitadora de Yuri venció a Bad Bunny tras quedar en empate y a pocos días de la gran final. (Foto: Captura TV)

En la edición de este 26 de enero, Yo soy, Grandes Batallas presentó el desempate entre el imitador de Bad Bunny y la imitadora de Yuri. El cantante decidió interpretar un mix de las canciones “Krippy Krush y Qué pretendes”, mientras que la cantante interpretó el tema “Yo te pido amor”

Previo a cantar, la imitadora de la cantante mexicana fue consultada sobre el impase que tuvo su compañero. Recordemos que en la edición del 25 de enero, Daniel Córdova tuvo un inconveniente con la pista de su canción durante su presentación y decidió detener el show. Esto fue duramente criticado por el jurado y terminó en un empate.

“Realmente son cosas que nos puede pasar. En ese momento uno no está pensando qué hacer simplemente reacciona. Somos humanos y así estemos en un escenario tenemos derecho a equivocarnos (...) Yo pienso que el jurado fue justo de darle una oportunidad a él porque se lo merecía”, contestó.

Por otro lado, el imitador del cantante puertorriqueño resaltó que Yuri debió ganar. “Yo creo que debió ganar Yuri pero si me dieron el voto a mi, me están dando la oportunidad de poder reivindicarme. Pido disculpas porque a veces pasa esto y yo no lo esperaba”.

Es por ello que, la noche de este miércoles se volvió a disfrutar de ambos artistas. Tras culminar ambas presentaciones, fue el turno del jurado de emitir sus votos pero esta vez con una modificación. Debido a que que el próximo sábado 29 de enero es la final de la competencia, sólo tres jurados pudieron votar. Esto se dio para evitar un empate.

Finalmente, Janick Maceta votó por el imitador de Bad Bunny mientras que Katia Palma y Jorge Henderson votaron por la imitadora de Yuri. Pese a que Mauri Stern fue el elegido para no votar mediante un sorteo, dio vuelta a su pizarra demostrando que también votaba por Yuri.

Cabe resaltar que hasta el momento los imitadores de José Feliciano, Demi Lovato, Emmanuel, Juan Gabriel y ahora Yuri, son los cinco competidores que seguirán luchando para quedarse en su silla de consagrados y llegar a la final.

BAD BUNNY PARÓ SU PRESENTACIÓN Y FUE CRITICADO POR EL JURADO

El pasado 25 de enero, el imitador peruano de Bad Bunny se encontraba en el escenario interpretando el tema ‘Dakiti’ y un fallo de la producción en los tiempos de la pista musical provocaron que el artista tome la decisión de parar su presentación.

“Un ratito, ¿puedo parar ahí? Lo que pasa es que la pista lo han soltado muy adelante y no he podido entrar a tiempo (...) Es que así no se puede porque la pista lo han soltado adelante y no puedo entrar a tiempo, es imposible.“, comentó Daniel Córdova, sorprendiendo al jurado que se encontraba evaluándolo.

Las palabras del imitador fueron duramente cuestionadas por Mauri Stern, quien le señaló que un verdadero artista por más problemas técnicos que presente nunca para su presentación y sigue entreteniendo al público. Los otros miembros del jurado estuvieron de acuerdo con el exintegrante de Magneto y resaltaron que lo que hizo en el escenario podía costarle ser eliminado del programa.

Sin embargo, logró quedarse en competencia en empate con la imitadora de Yuri, quien tampoco convenció al jurado para poder ganarle a su contrincante.

