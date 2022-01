Vladimir Cerrón no dará entrevista a Fernando del Rincón: “niego haber contactado con CNN”

Vladimir Cerrón negó entrevista con el periodista Fernando del Rincón

Fernando del Rincón se tomó unos minutos en su programa ‘Conclusiones’ del miércoles para responder a aquellos que lo criticaron por la entrevista que le hizo al presidente Pedro Castillo. El periodista mexicano se refirió a Waldemar Cerrón, quien lo tildó de “sicario político de la prensa internacional neoliberal”.

“Déjeme que me río en su cara. De verdad que hay que tener la cara muy dura para no darse cuenta que no hacía falta ninguna emboscada. Esto se llama y se lo voy a decir señor Cerrón porque me extraña o su ignorancia o no sé qué intentaba hacer. No se necesitaba ninguna emboscada el presidente Castillo. Eso se llama ‘suicidio político’, solo había que hacer las preguntas correctas y cuando quiera se las hago a usted a ver si es cierto que se necesita emboscar a la gente, pero gracias por darme esa relevancia, me pongo la medalla por acá (se toca el hombro izquierdo” , respondió Del Rincón en su programa ‘Conclusiones’.

Segundos después indicó que Vladimir Cerrón llamó a su producción para pedirle una entrevista. “Nos contactó porque quiere un espacio en este programa. Señor Cerrón usted va a tener su espacio, con todo gusto, soy el más interesado en que me acompañe... La semana que entra, ya que usted quiere estar en el programa le tomo la palabra”, dijo el periodista.

“Lo vamos a contactar, entonces tendremos la fecha y la hora para que nos acompañe. De una vez le aviso, por si no se ha dado cuenta mis preguntas no son fáciles, no habrá ningún tipo de emboscada como dice su hermano para que le avise y no herir susceptibilidades, pobrecito”, agregó el conductor de la cadena CNN.

Fernando del Rincón dijo que el secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, contactó a su producción | VIDEO: CNN en español / Conclusiones

CERRÓN RESPONDE

Horas después, Vladimir Cerrón decidió responder a Fernando del Rincón negando haber llamado a su producción.

“Niego haber contactado con CNN para solicitar entrevista con el periodista Rincón. Existen operadores que quieren generar suspenso, confusión y obtener réditos políticos”, dijo Cerrón a través de su cuenta en Twitter.

El fundador de partido Perú Libre también se pronunció sobre la entrevista que dio Pedro Castillo a CNN y defendió las declaraciones del mandatario peruano.

“Para la derecha, ninguna entrevista ha sido buena, tratan de minimizar al Presidente, no están acostumbrados al nuevo estilo del gobernante y, cuanto más lo expresan, evidencian el dolor de haber perdido la influencia de antaño que hizo posible el triunfo del rondero”, recalcó.

Sobre la salida al mar para Bolivia, como afirmó Castillo Terrones, Cerrón fue enfático y manifestó que “el fin de escandalizar las declaraciones del Presidente sobre la salida al mar de Bolivia tiene como objetivo romper las magníficas relaciones geopolíticas Perú-Bolivia. El Gobierno no debe caer en el juego, por el contrario, debe reafirmar la unidad latinoamericana”.

CRITICADA ENTREVISTA

La entrevista de Pedro Castillo a Fernando del Rincón fue portada de todos los medios de comunicación peruanos y tendencia en las redes sociales. El mandatario evitó responder sobre las dictaduras que se viven en Cuba, Venezuela y Nicaragua y generó una ola de rechazo al hablar de la posibilidad de una salida al mar para Bolivia a través de territorio peruano, entre otros temas en los que dejó serias dudas sobre todo en la investigación que se le sigue por las presuntas injerencias en los ascensos de las FF.AA., su relación con Karelim López, las reuniones clandestinas en la casa de Breña y nombramientos de personajes relacionados a Sendero Luminoso.

Además confirmó que no da entrevistas a los medios peruanos por el maltrato que sufrió durante la campaña electoral.

Pedro Castillo sobre darle salida al mar a Bolivia. | Fuente: CNN/Programa Conclusiones

