Pedro Castillo, en entrevista con CNN, reconoció que sí recibió a empresarios en Breña

El presidente Pedro Castillo, reconoció durante una entrevista por CNN en español que sí recibió a empresarios en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, así como a profesores y otros dirigentes, en algunas de las tantas ocasiones en las que acudió a ese inmueble

Sin embargo, el jefe de Estado dijo no recordar que fueran tantos los empresarios que visitaron el lugar. Aseguró que él iba a visitar a la familia Alejandro Sánchez, subía al quito piso de la casa, y que muchas personas que lo buscaban en Palacio de Gobierno y no lo encontraban acudían a Breña para buscar conversar con él.

“No recuerdo tantos ¿no? No recuerdo nombres. No es que no me conviene (recordar nombres). Yo aquí estoy por el Perú y a mi patria no la puedo mentir”, dijo al periodista Fernando del Rincón al programa ‘Conclusiones’.

“No sé si fueron o no empresarios, pero han podido llegar empresarios. Yo le he podido dar la mano. Han podido llegar maestros, dirigentes, vecinos, ronderos, mi familia”, dijo

Comentó que, por cortesía, saluda a todos los que recibe sin importar si son o no empresarios, pero fue enfático en asegurar que nunca se tocaron temas de licitaciones ni en su despacho en Palacio, ni en Breña.

Por otro lado, durante la entrevista, Castillo reiteró que no fue preparado para ser presidente “como otros que fueron a EE.UU.” y consideró que ya ha aprendido de los errores.

“Para mí el Perú es una escuela, corregir y hacer las cosas bien” dijo.

NO HABLÓ CON LA PRENSA

Al inicio de la entrevista, el mandatario comentó que no dio declaraciones a la prensa durante los primeros seis meses de su gobierno porque se sintió maltratado durante la campaña por los medios de comunicación.

“La prensa hizo su papel porque tenía una agenda, pero ahora ya saben que soy el presidente de todos los peruanos”, señaló.

Sin embargo, dijo no cree que hoy la prensa lo siga “maltratando”.

