Rosselli Amuruz presenta moción que incita a Pedro Castillo a renunciar a su cargo

La congresista Rosselli Amuruz, de la bancada Avanza País, presentó una moción que incita al presidente de la República, Pedro Castillo, a presentar su “renuncia irrevocable” al cargo de Presidente Constitucional de la República ante el Congreso de forma inmediata “por el bien moral de la Nación”.

Cuando la parlamentaria explicó sus argumentos, consideró “muy preocupante para la democracia que el mandatario haya declarado en la entrevista con Fernando Del Rincón pata CNN, realizada el pasado 25 de enero, “su falta de capacidad para gobernar y admite su falta de preparación para conducir al país”.

“Es muy grave sumar a la manifiesta incapacidad de gobernar de Pedro Castillo, actual presidente constitucional de la República, su falta de capacidad para diferenciar el bien del mal, cuando se trata de designar a ministros de Estado y funcionarios afines al terrorismo, específicamente con Sendero Luminoso, lo cual el propio periodista le encaró”, señala.

la moción también incluye una supuesta falta de reacciòn del presidente cuando el periodista le consultó sobre la contratación de su exasesor Bruno Pacheco. Asimismo, se cuestiona un presunto “desconocimiento absoluto de la Constitución” por la intención de poner a consulta la salida al mar para Bolivia.

“De conformidad con la Constitución, corresponde al Presidente Constitucional de la República del Perú dirigir la política general del Gobierno y, en consecuencia, tiene la obligación legal de mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales”, culmina.

OTROS POLÍTICOS SE PRONUNCIAN

Dina Boluarte, comentó en su Twitter y mostró todo su apoyo hacia el presidente de la República.

“El diálogo del presidente con la prensa debe alentarse.En esa interacción, podemos ver la sencillez y naturalidad de quien ha llegado a Palacio de Gobierno conociendo directamente las necesidades de los más pobres y dispuesto a liderar un cambio que convoca a todas y todos”, escribió.

El ex presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó su desagrado ante que Castillo no esté preparado para ser presidente y que está aprendiendo a serlo e invitó a sus seguidores a ver su video en vivo de todos los miércoles.

“Medio año a la cabeza de un país en pandemia y tenemos un Presidente que dice que está aprendiendo. ¿Qué nos dejan las tres entrevistas brindadas por el Presidente?, escucha nuestra opinión hoy a la 1:00 pm en #MartínEnVivo”, comentó.

Por su parte, la congresista de Acción Popular, Patricia Chirinos, comenta a través de su cuenta odicial de Twitter su desagrado ante el presidente Pedro Castillo.

“Pedro Castillo. Usted no solo es un incapaz. Es un traidor a la Patria! Creer que el Perú debe entregar su Mar a Bolivia y sugerir que es la voluntad del pueblo, lo pone de espaldas a millones de peruanos que No se lo vamos a permitir y No se lo vamos a perdonar. #ConcluCASTILLO2″, se lee.

Finalmente, en el caso de Lady Camones, la primera vicepresidenta del Congreso del partido Alianza Para el Progreso, criticó al presidente Pedro Castillo por haber señalado que asumió el cargo en el Gobierno sin haber sido formado para político o presidente.

“Existe una irresponsabilidad total al haber asumido un cargo para el cual nunca estuvo preparado. Considero que (Pedro Castillo) no tiene conciencia de lo grave que esto significa para nuestro país, el no saber gobernar y no saber elegir un equipo técnico que pueda suplir las carencias de conocimiento”, dijo en declaraciones a RPP.





