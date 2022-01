Perú vs. Colombia: Héctor ‘Vagón’ Hurtado resaltó labor de Ricardo Gareca y al tridente ofensivo de la ‘bicolor’

Héctor Hurtado conoce a Ricardo Gareca por su paso en Universitario de Deportes entre el 2007 y 2008.

Las selecciones de Perú y Colombia se medirán este viernes 28 en un duelo trascendental que probablemente defina el porvenir de ambos equipos en las Eliminatorias Sudamericanas con miras al Mundial de Qatar 2022. El margen de error es cada vez menor y cualquier detalle cuenta. Justamente, Héctor ‘Vagón’ Hurtado’ destacó el trabajo de Ricardo Gareca para que la selección peruana haya ascendido en la tabla de posiciones.

“Hoy vemos a un Perú ordenado tácticamente, tienen buenos jugadores. Han evolucionado. Ahora pelean en las Copas América. Cuando está en la cuerdafloja, se reinventa y saca a flote sus conocimientos. Ha demostrado que es un técnico con una idea clara de lo que es el fútbol ”, declaró el exjugador colombiano en una entrevista realizada por el diario ‘Depor’.

Y es que desde la llegada del entrenador argentino, la ‘bicolor’ ha tomado un rumbo bastante positivo. El grupo que ha conformado es cada vez más fuerte y puede competir de igual a igual con cualquier selección. En otras palabras, la ha convertido en una selección difícil de vencer y con mucha superación. De hecho, ha pasado por diversos momentos negativos, pero han sabido sobreponerse. Basta con recordar que el equipo nacional se encontraba penúltimo en la tabla de posiciones a inicios del 2021, pero esto cambió luego de una serie de resultados positivos: ante Ecuador en Quito (victoria 2 a 1), con Uruguay en Lima (empate 1 a 1), contra Venezuela en Lima (triunfo 1 a 0), con Chile en Lima (triunfo 2 a 0), ante Bolivia en Lima (victoria 3 a 0) y con Venezuela en Caracas (triunfo 2 a 1). Todo esto hizo que el elenco nacional se ubique momentáneamente en el quinto lugar con 17 puntos.

Ricardo Gareca y los jugadores de Perú en un efusivo abrazo revelando la unión del grupo. | Foto: EFE

PRESIÓN DE COLOMBIA POR RACHA NEGATIVA

Ahora, sobre la presión que tienen los colombianos de no ganar ni convertir un gol desde hace cinco partidos, considera que es momento para que se reivindiquen. “Para jugar el Mundial de Qatar 2022 necesitamos los tres puntos. Este debe ser el partido para que Colombia se reivindique, quedan cuatro fechas. Las mismas cuentas que hacemos los colombianos, las hacen los peruanos. Ahora nos jugamos un partido muy difícil. Los dos dependemos de una victoria para seguir soñando en Qatar”, aseguró el que fuera delantero de Universitario de Deportes (11 goles en 28 partidos), Sporting Cristal (20 goles en 38 encuentros) y la Universidad César Vallejo (17 tantos en 43 duelos).

DEBILIDAD POR TRIDENTE OFENSIVO DE PERÚ

Héctor Hurtado, como buen atacante que fue, mira a otros jugadores de posición ofensiva y, en ese sentido, elogió al tridente de ataque que tiene el combinado peruano, aunque siente debilidad por André Carrillo. “ Cuando juega la selección peruana veo a André Carrillo y me fascina. Igual que a Christian Cueva , pero en especial a Carrillo, por su velocidad, cambio de ritmo, por lo que hizo en el fútbol de Portugal. También soy un sorprendido con lo que hace Gianluca Lapadula. Es un jugador que ha entrado en sintonía sin haber conocido al jugador peruano. Se adaptó fácil. Hoy es un jugador súper importante. Es un jugador inteligente, no solo es sacrificio. En el momento que no estaban Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, apareció con goles. Además, se ha ganado el cariño de la gente”, comentó.

Los problemas físicos del ‘Depredador’ y la ‘Foquita’ dejaron en un dolor de cabeza a Ricardo Gareca a mediados del 2020. Sin embargo, apareció la figura de Gianluca Lapadula para decidir ponerse la camiseta de la ‘bicolor’ y demostró estar a la altura, pues en lo que va de su estancia con Perú, lleva 6 goles y 2 asistencias en 17 partidos disputados. Unos registros que hacen pensar que al fin hay un recambio para Guerrero (38 años) y Farfán (37 años) de cara al próximo proceso clasificatorio.

