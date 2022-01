América TV EN VIVO para ver Perú vs Colombia desde Barranquilla HOY viernes 28 de enero

Perú vs Colombia por Eliminatorias Qatar 2022

Perú vs. Colombia EN DIRECTO . El duelo de la selección peruana ante la cafetera por la clasificatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022 será “una final” en el que se requiere a ambos equipos su máxima concentración para poder llevarse los tres ansiados puntos que les permita seguir en zona de clasificación según se puede ver en la tabla de posiciones de esta eliminatoria.

“Sabemos que tenemos el clima (caluroso de Barranquilla) en contra y este partido será como una final, así que tenemos que estar muy atentos y concentrados”, dijo el mediocampista Wilder Cartagena (Al-Ittihad Kalba, Emiratos Árabes), en declaraciones difundidas por la Federación Peruana de Fútbol.

Con la misma confianza, Renato Tapia, mediocampista del Celta de Vigo español, advirtió: “vamos por los tres puntos”. “Sabemos lo que puede hacer Colombia, pero también nos conocemos nosotros y lo que podemos hacer. Debemos demostrar eso”, agregó a la radio local RPP.

Los defensas Luis Advíncula y Miguel Trauco están fuera del duelo ante Colombia por acumulación de tarjetas amarillas.

FORMACIONES PROBABLES

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún o Christofer Gonzáles; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina o Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Freddy Hinestroza o Johan Mojica; Mateus Uribe, Wílmar Barrios; James Rodríguez, Juan Cuadrado, Luis Díaz; Miguel Borja.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO PERÚ VS COLOMBIA

El duelo entre la bicolor y la cafetera será a las 4:00 p.m. y los canales oficiales de transmisión son:

En Perú: América Tv y Movistar Deportes

En Colombia: Caracol TV, Gol Caracol y Caracol Play

Pero si estás en otro país puedes sintonizar:

- Argentina - TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

- Bolivia - COTAS Televisión

- Chile - Chilevision, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

- Ecuador - El Canal del Futbol

- México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

- Estados Unidos - Fubo Sports Network

- Uruguay - VTV+

- Venezuela - TLT Play

