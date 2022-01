Bolivia: Presidente de Cámara de Diputados saluda “predisposición de Castillo para consultar” salida al mar

Freddy Mamani Laura, presidente de Cámara de Diputados de Bolivia, y Pedro Castillo. | Foto: Twitter / Agencia Andina

Las declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo, en la entrevista que dio a la cadena internacional CNN en español han generado reacciones no solamente en el Perú, sino también en Bolivia. Y es que el mandatario, en una de sus respuestas, dijo que consultaría a los peruanos una posible salida al mar a vecino país.

Como se recuerda, el martes por la noche, se transmitió la segunda parte de la entrevista en la que el periodista mexicano Fernando del Rincón le consultó al mandatario sobre un discurso pronunciado en Bolivia, cuando aún no era presidente, en la cual Castillo pedía salida al mar para Bolivia.

El jefe de Estado reconoció que lo dijo en ese evento, y señaló que “es el clamor de Bolivia”. “Nos pondremos de acuerdo. Le consultaremos al pueblo. Yo tengo que gobernar sin sintonía con el pueblo, ¿y si no están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, indicó el presidente.

“Nosotros haremos lo que los pueblos claman y necesitan. Muchas veces hemos estado metidos en el tema de fronteras. Pero si ambos somos de carne y hueso tenemos las mismas necesidades, no solo hay que abrir las fronteras, tenemos que vivir las fronteras”, indicó.

“Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Igual, cuando hemos ido a Bolivia había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país. ¿Eso es estar en contra del país? (...) Mañana saldrán con sus títulos en el periódico que Pedro entrega el mar para Bolivia, pero a mí eso me tiene sin cuidado, porque yo he venido a hacer la voluntad del pueblo peruano”, agregó luego.

REACCIONES DESDE BOLIVIA

Sin bien la respuesta del presidente generó el reclamo de varios políticos de oposición, la alternativa que dio Castillo cayó muy bien en el país altiplánico. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani Laura, saludó lo dicho por el mandatario peruano en la entrevista con CNN.

“Saludamos la predisposición del hermano Pedro Castillo Terrones, para consultar al pueblo peruano sobre una salida al mar para Bolivia. Sin duda muestra su espíritu democrático y voluntad de fortalecer la hermandad entre los pueblos”, publicó en su cuenta de Twitter.

El tuit fue respondido por varios usuarios peruanos que se mostraron en contra de una salida soberana al mar para Bolivia por territorio peruano.

REACCIONES EN PERÚ

Por su parte, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se dirigió a Pedro Castillo y le citó un artículo de la actual Constitución en la que se remarca que el “territorio del Estado es inalienable”.

“Presidente Castillo, le recuerdo el artículo 54 de la Constitución Política: “El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre”. La soberanía nacional y la Constitución se respetan”, escribió la titular del Legislativo en su cuenta de Twitter.

Además, acompañó su publicación con una foto de la curul del héroe Miguel Grau Seminario, la cual se encuentra al centro del hemiciclo del Parlamento.

En tanto, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamente, también mostró su postura en contra sobre una posible salida al mar del país altiplánico y recordó que el grupo de trabajo que integra ha mostrado una postura sobre el expresidente de dicho país. “Ya la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso dictaminó que Evo Morales es una persona no grata pues viene a Perú para buscar una salida al mar. ¡Ni una gota de mar!”, escribió desde su cuenta de Twitter.

