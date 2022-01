Toque de queda se levanta en Perú: ¿qué dijo el Minsa sobre las fiestas y reuniones sociales?

Las aglomeraciones de gente continúan prohibidas. | Foto: Agencia Andina

Este miércoles, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que, como parte de las nuevas medidas para convertir el COVID-19, se suspenderá el toque de queda en las regiones de Nivel Alto, y donde está incluido Lima y Callao, para evitar las aglomeraciones a la salida de los trabajos. Ahora, los restaurantes y otros establecimientos, incluso los bares, podrán atender más horas.

“La primera novedad es que se suspende el toque de queda, que existía hasta ahora de 00.00 horas hasta las 04.00 horas. Esto queda anulado, por tanto, no hay más toque de queda en nuestro país... Esto es a partir de que sale en vigencia el decreto supremo, es el día de mañana (jueves)”, indicó el titular de la cartera de Salud.

El ministro explicó que la medida busca reducir las aglomeraciones que se formaban en los locales comerciales antes que cierren y en las unidades de transporte público para poder llegar a casa antes de que se inicie el toque de queda que hasta ahora es de 00.00 a 04.00 horas.

“Esta semana hemos tenido más de 350,000 contagios confirmados (...), y realmente el poner el toque de queda que va a generar el apuro de mucha gente para tomar medios de transporte y el incremento de las aglomeraciones, hemos creído conveniente, en esta nueva realidad sanitaria, suspender el toque de queda”, añadió.

SIGUEN PROHIBIDAS LAS REUNIONES

Hernando Cevallos aclaró que esta disposición no significa un relajamiento de las medidas de bioseguridad frente al COVID-19, y que se mantienen las restricciones y aforos en las zonas de acuerdo a su nivel de alerta, como son las que disponen la prohibición de las reuniones, fiestas y las aglomeraciones

“(bares y discotecas) pueden funcionar, pero están prohibidas las reuniones sociales, las aglomeraciones de gente, eso no se ha modificado y sigue vigente. No es que termine el toque de queda para que haya fiestas. El Decreto Supremo marca una serie de normas y restricciones que no están modificadas”, especificó el ministro a Canal N.

POR QUÉ SE ELIMINA EL TOQUE DE QUEDA

El titular de la salud, explicó que estas medidas se toman porque hay una importante cantidad de ciudadanía vacunada y eso hace que el número de fallecidos no haya incrementado alarmantemente. Además, sostuvo que alentarán la aplicación de la tercera dosis.

“Si cerramos la circulación de personas desde muy temprano, cuando tenemos más de 400 mil contagios semanales. Lo que nos va a generar esto es un nivel de aglomeración para volver del trabajo a la casa. Vamos a relajar esta situación para que la gente tenga más tiempo para volver a la casa o para hacer compras. Creemos que mantener el toque de queda no nos va a modificar sustancialmente el incremento de contagios pero sí queremos evitar las aglomeraciones en el retorno a casa”, argumentó.

Cabe señalar que otra novedad es que el decreto supremo también se dispone que las personas mayores de 40 años (y ya no solo las de 50 años a más) deberán presentar su carnet de vacunación con las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 para ingresar a lugares públicos cerrados.

“Las personas mayores de 40 años estarán habilitadas para ingresar a los espacios públicos cerrados en la medida en que tengan su dosis de refuerzo”, dijo Cevallos.

Toque de queda se levanta en Perú: ¿qué dijo el Minsa sobre las fiestas y reuniones sociales?

